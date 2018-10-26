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Мэр Москвы порадует велосипедистов

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги сезона велопроката в Москве. В этом году был установлен рекорд, написал градоначальник в своем Twitter.

Собянин отметил, что с 26 апреля по 31 октября горожане и гости города совершили 4,25 миллиона поездок, что в 1,8 раз больше, чем в 2017 году.

«Нас постоянно просят увеличить количество велосипедов и точек проката, в следующем сезоне так и сделаем», — добавил мэр.

Раннее в департаменте транспорта столицы прогнозировали, что в 2018 году пользователи велопроката совершат три миллиона поездок. Кроме того, ведомство в пилотном режиме проекты по аренде самокатов и велосипедов без станций проката.

Шестой сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Пользователям были доступны 4120 велосипедов.

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