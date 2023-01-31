«А ведь в детстве казалось, что это конец географии». Что стало с одним из самых известных в 90-х столичных районов
Солнцево вошло в состав Москвы только в 1984 году. До этого здесь была деревня — яблони росли, скот прямо по улицам ходил. В 90-е район приобрел мрачную известность благодаря местной ОПГ, долгое время не исчезавшей из новостей. Но сегодня, как говорят местные, это спокойный, тихий и экологичный столичный спальник. Как живется в Солнцеве, каким оно было в советское время и стало сейчас, с какими проблемами здесь можно столкнуться, а какие удалось решить раз и навсегда — об этом и многом другом «Мосленте» рассказали сами москвичи. Ниже — их монологи.
Деревни, стройки и проблемы автомобилистов
Дмитрий, 46 лет, маркетолог
Я с рождения живу в Солнцеве. Описать район из моих самых ранних воспоминаний можно двумя словами: пятиэтажки и деревни. Это было тихое зеленое просторное место.
Мы с ребятами ходили в деревню, располагавшуюся на месте современной улицы Авиаторов. Там были яблоневые сады, и их добрые хозяева угощали нас своим урожаем. Буквально ведрами таскали яблоки домой. Когда началась застройка шестнадцатиэтажками, детвора нашла другое занятие — лазать по стройкам. Но оно и понятно, хотелось же найти себе необычное развлечение.
Уже в подростковом возрасте, лет в 14, был некий ритуал — ходить в кинотеатр по понедельникам на девятичасовой сеанс. Вся молодежь района собиралась. Там в основном крутили Болливуд — индийское кино. Смотрели все подряд.
Еще ходили в высотку на Солнцевском проспекте на сеансы в видеосалон. Он располагался в квартире на первом этаже. Мы занимали стулья, платили и смотрели американское кино на VHS. Тогда я впервые увидел фильмы со Шварценеггером, боевик «Рэмбо: Первая кровь» и китайские картины с Джеки Чаном. Это был прорыв! Круто, конечно.
Сегодня в Солнцеве есть все необходимое для жизни. Много сделали для детей. Например, открыты различные спортивные учреждения, что важно для подрастающего поколения. В моем юношестве в районе было всего три секции: бокс, карате и двоеборье. Хотя этого было достаточно.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Соответственно появлению большого количества новых домов население района стремительно растет. Эти два фактора морально сильно давят. Во-первых, много и, более того, плотно застраивают район многоэтажками. Они появляются на каждом пустыре. Зачем так загромождать территорию? Лучше бы засадили свободные участки деревьями. Во-вторых, прибавка населения чувствуется. В теплое время года окно открываешь и слышишь галдеж. А вот зимой хорошо: никого нет во дворах и в целом на улице.
Из-за увеличения числа местных жителей появилось сразу несколько проблем: пробки и нехватка парковочных мест. Приходится заранее выезжать на работу, поскольку с 7:30 до 9:00 утра это сделать сложно. После семи часов все, как по будильнику, встречаются на Боровском шоссе
Но радует, что уже есть проект с бессветофорной развязкой, которая должна облегчить движение в центр. Думаю, еще улучшит ситуацию на дороге участок Московского скоростного диаметра (МСД), который возьмет свое начало рядом с Солнцевом и потянется на юго-запад Москвы — до Варшавского шоссе. Будет альтернативный путь выезда из района. Хотя уже один имеется: от пересечения улиц Авиаторов и Волынской можно быстро добраться до Киевского шоссе.
Вечером, если не приехал вовремя, катаешься и ищешь, куда бы машину воткнуть. Острее эта проблема встает зимой, а именно после ночных снегопадов, последствия которых, само собой, сложно быстро устранить. Тогда количество парковочных мест еще больше сокращается из-за появления там сугробов. Но тут ничего не поделаешь. Есть несколько шестиэтажных корпусов гаражного кооператива вдоль Боровского шоссе, но все же удобнее парковаться у дома.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Тем не менее Солнцево — хороший спальник. С возрастом он не потерял свою изюминку — остался тихим и спокойным районом. Тут нет негатива, который может побудить к переезду. Даже если бы пришлось сменить жилье, я бы выбирал его именно здесь.
Концерты в парках, аэропорт, леса и метро
Марина, студентка, 21 год
Живу в Солнцеве с детства. Помню район зеленым, тихим, не таким застроенным, но с большим количеством гаражей-«ракушек». С каждым годом, конечно, район разрастался. Больше десяти лет назад начался активный снос пятиэтажных панелек, стали строить типовые многоэтажки, благоустраивать парки и прочие территории общего пользования.
дата вхождения Солнцева в состав Москвы
Впрочем, тут все делают для жителей — даже организовывают досуг. Например, на одном из крупных спортивных стадионов в районе, который находится возле второго подразделения гимназии №1542 (бывшей 1011-й школы), подготавливают различные праздничные программы. В честь Дня города — и не только — там устраивают концерты. Помню, как приезжали звезды: певица Нюша, музыкант Денис Майданов и другие. Также там неоднократно проводились мероприятия для семей с детьми.
Все, что нужно для жизни, здесь есть: это и торговые центры, и сетевые продуктовые магазины, которые находятся в пределах пяти минут ходьбы от каждого дома, и много школ, детских садов, творческих кружков и спортивных секций на любой вкус. Есть и детская художественная школа, подведомственная Департаменту культуры Москвы.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Еще одним плюсом считаю близость к аэропорту Внуково, расстояние до которого от Солнцева составляет менее 15 километров. Это близко, но одновременно не создает неудобства для жителей вроде шума от самолетов. На машине без пробок туда можно добраться примерно за 20 минут, ходит и прямой автобус, конечно, продолжительность такой поездки больше — около 40 минут. Во второй половине 2023 года обещают открыть там метро, как продолжение нашей Калининско-Солнцевской ветки. Тогда вообще до аэропорта будет легко и быстро добираться.
Наверное, главными примечательными местами я назову леса, окружающие район — Мещерский и Говоровский. Последний находится за моим домом. Относительно недавно там установили детские площадки, площадки для тренировок собак, зоны для шашлыка, столики, лавочки. Многие там занимаются спортом, гуляют с колясками и собаками. В общем и целом, очень классное место рядом с домом.
площадь района
Единственное желание и огромная просьба — не строить больше жилых комплексов. Многим людям нравится Солнцево именно из-за доступности и экологии, но скоро тут нечем будет дышать.
Отсюда и проблемы с транспортом, вместо всей этой доступности появились очереди в метро. Переход на синюю ветку на станции «Парк Победы» в час пик сильно затруднен из-за большого количества людей на Солнцевской линии.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Храм, районный фитнес и мигранты
Юлия, 45 лет, предприниматель
Я родилась в одном из самых северных районов Москвы, но Солнцево в моей памяти отмечен почти с рождения. Здесь жили мои бабушка и дедушка, у которых я проводила каникулы и праздники. Когда я была маленькая, казалось, что Солнцево — край географии. Дорога сюда была долгой и нудной. Но вот уже более 25 лет живу здесь и не перестаю радоваться переменам в районе.
Сегодня нет трудностей в передвижении по городу. От дома до метро можно дойти за пять минут, а доехать до центра — за 20. Все пустыри застраиваются новыми домами. То же случилось и с полем, на которое в детстве мы ходили сажать картошку
Более десяти лет в районе функционирует красивый и светлый храм, носящий имя Сергия Радонежского. До его открытия местным жителям приходилось ездить в церковь в Переделкино. Вскоре возобновит свою работу кинотеатр «Солнцево». Старое здание снесли, а на его месте строят досуговый центр. Но отсутствие кинотеатра рядом с домом компенсируется открытыми торговыми центрами, которые стали доступны благодаря быстро развивающейся транспортной инфраструктуре.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Помню прогулки в Солнцеве с дедушкой за квасом с бидончиком в руках и в пекарню за большим кульком пончиков, усыпанных сахарной пудрой. Также с друзьями ходили купаться на местные пруды. Раньше это можно было сделать без сопровождения взрослых, мы гуляли спокойно одни и за нас не переживали. Теперь в местных водоемах купаться запрещено, но зато приятно вокруг них пройтись. А на смену палаткам с квасом и пекарне пришли разнообразные точки общепита: шаурмечные, пиццерии, кондитерские и другие.
В районе открылся большой торговый центр «Небо». Поначалу было заявлено, что в нем появится фитнес-клуб, которого все же не хватает в шаговой доступности. Лично я его очень жду. В районе есть два полноценных фитнеса с бассейнами, но один из них находится возле МКАД, и туда лень ехать, а тот, что рядом с домом, переполнен. Вечерами на занятия не пропихнуться, в тренажерном зале и бассейне тоже много людей. Да и сам клуб сильно потерял в качестве сервиса после смены владельца. А в обычном бассейне, который также находится у нас в районе, цены за один заплыв взлетели почти в два раза.
В последнее время в Солнцеве резко прибавилось количество приезжих из ближнего зарубежья. Взять даже мой дом, где многие квартиры начали снимать переселенцы. Теперь они не только выполняют большинство работ в обслуживающей организации ЖКХ, включая поддержание чистоты в районе, но и трудятся во многих других сферах. Например, они замечены в салонах красоты, кафе и ресторанах, оказывают бытовые услуги.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Скотный двор, завод и знаменитые «солнцевские»
Валентина, 75 лет, пенсионерка
Я приехала в Солнцево к мужу в 1970 году. Мы, как и многие в то время, жили в коммуналке. Тогда район еще не входил в состав Москвы и в большинстве своем состоял из двухэтажных и деревенских домов. Помню, на улице 50-летия Октября располагался скотный двор, по району гуляли коровы. Когда нас присоединили к столице, а это произошло в 1984 году, стали строить 16-этажные дома и постепенно убирать деревни для возведения многоэтажек.
средняя стоимость квадратного метра жилья в Солнцеве
Многие жители района работали на заводе ДСК-3, который располагался на месте сегодняшнего ЖК «Мещерский лес». Мы с мужем тоже работали на домостроительном комбинате. И как строители встали в очередь на получение квартиры. Система была такая: строился дом, и какой-то процент квартир выделялся именно для работников сферы строительства. Мы попали в период Олимпиады-80. Тогда выдача жилья была приостановлена, потому квартиру пришлось ждать десять лет. Вне этого перерыва недвижимость можно было получить за четыре-пять лет. Но это не так печально, как нынешняя ситуация. Тогда хотя бы спустя годы можно было рассчитывать на бесплатное жилье.
Сегодня в Москве квартиру можно только купить, а цены, честно говоря, поражают. Судя по данным сервисов объявлений аренды и продажи недвижимости, средняя цена квадратного метра в Солнцеве превышает 270 тысяч рублей. Так, средняя стоимость «однушки» составляет порядка 10,4 миллиона рублей.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Во время моей молодости ходил один автобус до метро «Юго-Западная». Ехали 40 минут. Еще на одном автобусе можно было добраться до железнодорожной станции Солнечная. Но электрички были переполнены до предела. И мы всегда очень ждали метро. Первые обещания были в 2000 году, но все откладывали. Чудо свершилось в 2018-м. Открыли действительно солнечное метро с необычным дизайном. Входы напоминают сырные домики из-за «дырочек» по периметру.
Еще обустроили парк возле метро: проложили дорожки из камня, появились освещение, клумбы, лавочки, небольшой фонтан, памятник танку Т-72, к новому году там ставят елку. До этого вместо парка была темная аллея с небольшими оврагами. В темное время суток там было не по себе.
Кстати, в 90-е годы была знаменита солнцевская братва. Нас даже спрашивали: «Как вы там живете?» Еще придумывали разного рода страшилки вроде «Солнцево — страна чудес, зашел в подъезд и там исчез». Но на деле здесь не было какой-то особо криминальной обстановки. В районе местная ОПГ не орудовала, а скорее, наверное, его охраняла. По крайней мере обычные люди вроде меня и моих знакомых с беспределом не сталкивались и ни о чем подобном не слышали. Наоборот, были хорошие рассказы, как, например, одинокая пенсионерка обратилась к ребятам из группировки с какой-то просьбой, не помню подробностей, но они ей помогли.
Сегодня район очень благополучный и постоянно развивается. Но с увеличением количества жителей возникают трудности с записью к врачам в поликлиники. Для взрослых их две, но они загружены до предела. Попадаешь к нужным специалистам недели через две, раньше все было быстрее. Хотя говорят, что скоро построят дополнительные филиалы.
Местная хинкальная и пляжи в лесу
Валерия, менеджер, 24 года
Я переехала в Солнцево с другого конца Москвы в возрасте шести-семи лет, перед первым классом. Родители купили квартиру в новом доме, располагавшемся, можно сказать, на окраине района. Место не из лучших в плане инфраструктуры. До ближайшего сетевого продуктового надо было идти порядка десяти минут.
Конечно, без магазинов нас не оставили. Они сейчас открыты на первых этажах, что выручает, если вдруг закончилось что-то очень необходимое. Однако цены там на порядок выше по сравнению с той же «Пятерочкой». Но и такие магазины находятся почти у каждого дома — это очень удобно
В настоящее время район не перестает развиваться. В нем уже есть новые жилые комплексы «Лучи», «Татьянин парк» и «Мещерский лес». В прошлом году на месте большого пустыря открылся торговый центр. В нем, помимо гипермаркета и различных непродовольственных магазинов, расположился фуд-корт. Благодаря нему популярные сети быстрого питания, такие как «Вкусно — и точка» и «KFC», оказались в пешей доступности. Но особенно славится у местных жителей ресторан грузинской кухни «Хинкальная» на Боровском шоссе.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Появилось больше кружков, мест отдыха, современных площадок спортивных и детских. Больше не съедешь с горки в большую лужу, как бывало в детстве. В мои школьные годы на занятия, которые меня интересовали — это театральный кружок, плавание и фигурное катание, я ездила в соседний район-близнец Новопеределкино. Сегодня все есть и у дома.
Большой и малый Солнцевские пруды раньше были похожи на лужи. Сегодня же это места, где можно хорошо провести время, погулять и отдохнуть. Особенно приятная атмосфера создается вечером, когда район освещается фонарями. Еще нельзя не упомянуть Мещерский парк, куда приезжает много горожан. В частности, благодаря ему многие москвичи знают Солнцево. Лесной массив площадью более 465 гектаров тоже благоустроили. В парке широкие асфальтированные и грунтовые дорожки, в основном освещенные, много лавочек с урнами, спортивные площадки, где даже висят боксерские груши, площадки для детей и занятий йогой, кафе, один из крупнейших в городе панда-парков, футбольное поле с трибуной, прокат велосипедов, лыж и прочего спортивного инвентаря, есть большой пруд и несколько поменьше. Видно, что за парком хорошо следят и постоянно улучшают. Жители района туда ходят гулять, на пикники, рыбачить (есть рыбацкие мостики), кто-то даже купается в водоемах. А летом там вообще аншлаг. Пляж Мещерского пруда преобразили, к примеру, там появились лежаки. В жару очень много людей приходят, в этом году было не продохнуть.
В целом Солнцево может похвастаться хорошей экологией: на территории района нет промышленных предприятий. Для молодых семейных пар Солнцево — отличный вариант.
Чем заняться в Солнцево?
Где погулять?
Для прогулок в районе существует множество парков: большой лесной массив Мещерский парк, парки «Центральный», «60-летия Октября», «Дружба», парки у входа в метро и около Малого Солнцевского пруда, Молодежный сквер.
Где перекусить?
Есть известные сетевые точки быстрого питания: пиццерии «Додо», «Доминос», «Алло! Пицца», фастфуд «Бургер Кинг», KFC, «Вкусно — и точка» и другие, «Крошка-картошка», «Теремок», «Шоколадница» и различные локальные кафе и рестораны.
Куда сходить за покупками?
«Пятерочки» расположены почти на каждом углу. Также есть и другие известные продуктовые вроде «Дикси», «Магнита», «Перекрестка», EUROSPAR, «ВкусВилла». Присутствуют несколько ТЦ «Небо», «Столица», «Солнечный рай». В каждом из них найдутся супермаркеты, магазины одежды, обуви, бытовой химии, техники и другие.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Инфраструктура
На территории района действуют Московский индустриальный колледж, больше десятка школ и такое же количество садов. Есть частные образовательные учреждения, например, «Колледж XXI века», включающий в себя и детский сад, и школу. Жителям также доступны множество различных дополнительных занятий — кружков и школ для изучения иностранных языков. Открыты две взрослые поликлиники, одна детская, женская консультация, несколько медицинских центров и диагностических, много стоматологических клиник.
Для любителей спорта есть площадки с тренажерами, два фитнес-центра, тренажерные залы, спортивная школа, ледовая арена, государственный спортивный центр с бассейном. В соседнем районе-близнеце Новопеределкине есть горнолыжный склон, до которого из Солнцева можно добраться за пять-десять минут на машине или чуть дольше на автобусе.