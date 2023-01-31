«А ведь в детстве казалось, что это конец географии». Что стало с одним из самых известных в 90-х столичных районов

Уже в подростковом возрасте, лет в 14, был некий ритуал — ходить в кинотеатр по понедельникам на девятичасовой сеанс. Вся молодежь района собиралась. Там в основном крутили Болливуд — индийское кино. Смотрели все подряд.

Еще ходили в высотку на Солнцевском проспекте на сеансы в видеосалон. Он располагался в квартире на первом этаже. Мы занимали стулья, платили и смотрели американское кино на VHS. Тогда я впервые увидел фильмы со Шварценеггером, боевик «Рэмбо: Первая кровь» и китайские картины с Джеки Чаном. Это был прорыв! Круто, конечно.

Сегодня в Солнцеве есть все необходимое для жизни. Много сделали для детей. Например, открыты различные спортивные учреждения, что важно для подрастающего поколения. В моем юношестве в районе было всего три секции: бокс, карате и двоеборье. Хотя этого было достаточно.