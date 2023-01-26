«До перестрелок не доходит, но можно получить глухой удар по голове». Как живется на юго-восточной окраине Москвы
В 90-е про Выхино ходили легенды — одна история страшнее другой. Стихийные рынки, карманники, мошенники, молодые парни в спортивных костюмах, встреча с которыми не сулила ничего хорошего, и постоянные битвы за место в вагоне метро — все это происходило здесь совсем недавно. Но теперь, по словам местных жителей, это тихий спальник на окраине города. И хоть тут до сих пор по вечерам лучше ходить осторожно, он стал намного безопаснее. Одно плохо: посидеть с друзьями негде и машину припарковать сложно. Об этом и многом другом жители Выхино рассказали «Мосленте».
Про ухоженный район, сложности с парковками и искусство
Юлия, 44 года, домохозяйка
Я родилась в 1976 году и с самого рождения живу в Выхино. Здесь я ходила в школу №86, здесь же окончила Государственный университет управления (ГУУ).
Если говорить о плюсах нашего района, первое, что приходит в голову, — большое количество отличных детских площадок, а также площадок с тренажерами под открытым небом. Практически нет неблагоустроенных дворов. Жители могут комфортно гулять с детьми прямо около дома или заниматься спортом в двух шагах от собственного подъезда.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Еще одна особенность — чистота. Здесь нам жаловаться не на что. Территории дворов и улиц регулярно убирают, так что район выглядит ухоженным.
Повезло и с транспортом. Выхино — не такой уж большой район, но на его территории сразу пять станций метро: «Выхино», «Юго-Восточная», «Косино», «Лермонтовский проспект» и «Жулебино». Также ходит множество автобусов, и добраться до нас можно на одном из них, идущем, например, от железнодорожной станции «Выхино».
Я живу в довольно тихом месте, что, на мой взгляд, важно в нашем городе. Ты можешь дома отдохнуть от городской суеты, расслабиться в тишине. И большое спасибо за это соседям. Мне снова везет: рядом живут очень хорошие люди.
Дома очень тепло. Мы не испытываем проблем с отоплением, хотя, насколько мне известно, в некоторых районах Москвы бывают с ним неприятности. Однако недавно у нас провели не очень качественный капитальный ремонт. После него трубы начали течь. Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос.
В нашем доме довольно маленькие квартиры. Они особо не рассчитаны на семейный быт. Скорее такие подошли бы парам, которые только начинают жить вместе, или одиноким людям. С детьми здесь практически негде развернуться.
Один из серьезных минусов — рядом с домами в нашем районе опасно ставить машины. Запросто на нее могут что-то уронить сверху, ее могут побить или поцарапать другие автомобили. Например, нашу машину прошлой весной побили три раза за один месяц. С парковками в районе ситуация вообще очень сложная.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Выхино также страдает от недостатка нормальных магазинов. К сожалению, даже хороший супермаркет у нас надо еще поискать. Большинство торговых точек в районе слишком напоминают забегаловки с продуктами сомнительного качества.
Главным местом для отдыха с детства у нас был парк «Кузьминки». Я была очень рада, когда недавно его привели в порядок, благоустроили, все там обновили. А специально для детей там создали усадьбу Деда Мороза.
площадь района
Несколько раз в прошлом мы попадали на концерты под открытым небом. Особенно мне запомнился момент, когда у нас выступал оркестр «Виртуозы Москвы».
Мне очень понравилось, как благоустроили и оформили скверы с фонтанами на Ташкентской улице и Самаркандском бульваре. Получилось очень красиво. Теперь там приятно и пройтись, и посидеть, отдохнуть.
Если говорить про культурные учреждения, то, наверное, главное из них — Детская школа искусств имени М.А. Балакирева. Там по-настоящему кипит жизнь. Ребята занимаются в самых разных кружках, осваивают музыкальные инструменты, учатся рисовать, петь, танцевать. Здесь и для старшего поколения есть много возможностей найти занятие по душе.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
А вот сходить и пообедать с детьми, увы, некуда. Приличных кафе и ресторанчиков нашему району очень не хватает. И, увы, не назову хорошего кинотеатра в Выхино. Раньше был «Волгоград», но уже давно не работает.
Про элитные университеты, бывший рынок и шансы получить по голове
Лариса, 40 лет, юрист в банке
Я родилась и выросла в этом районе. Тогда он назывался Волгоградским, а основная станция метро — «Ждановской». Уже потом большой район упразднили, и его территории вошли в состав нескольких других, в том числе и Выхино-Жулебино. А станция метро теперь всем известна под названием «Выхино».
Я ходила в школу № 817 с углубленным изучением математики. О ней у меня остались только хорошие воспоминания. У нас были отличные учителя, так что вышли мы оттуда с достаточным багажом знаний. По результатам выпускных и вступительных экзаменов все, кто хотел, поступили в престижные столичные вузы: Московский институт электроники и математики (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ), Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК).
Сегодня все школы и сады у нас объединены в единый комплекс №1363. В зависимости от возраста или выбранного направления, например, можно пойти на углубленное изучение математики или лингвистики, ученика переводят из корпуса в корпус.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В нашем районе находится и Государственный университет управления (ГУУ). Когда я оканчивала одиннадцатый класс, он считался элитным. Правда, сейчас качество образования в нем, к сожалению, далеко не на высшем уровне.
Еще в Выхино есть колледж при Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) и Московская государственная академия имени К.И. Скрябина.
население района
Для прогулок и активного отдыха, помимо парка «Кузьминки», здесь есть усадьба Кусково и прилегающая к ней территория Кусковского лесопарка. Хорошая прогулочная зона после благоустройства проявилась и на Самаркандском бульваре.
А прямо в доме, где я живу, на первом этаже находится выставочный зал. При нем есть изостудия для детей, а в выходные дни здесь проводятся музыкальные вечера.
Когда я была маленькой, в нашем доме были еще и игровые автоматы. Они были для нас настоящим праздником. Рядом располагалось кафе, правда, его ассортимент был очень скудным. В основном там продавали шипучую воду, батончики, кофе, жвачки и только иногда — пирожные.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В начале 2000-х в знаменитом, но теперь уже неработающем кинотеатре «Волгоград» открылся японский ресторан «Нэцкэ». Это было лучшее заведение во всем районе. Жаль, но просуществовал он недолго.
Кстати, в здании кинотеатра было множество различных студий и спортивных секций — танцы, карате, джиу-джитсу. Сейчас ничего этого уже нет. Все закрылось.
Исчезли и довольно неплохие районные кафе. Раньше их было довольно много. Встретиться и посидеть теперь особо негде.
На Ташкентской улице находится ресторан-бар «Шварцкайзер». Там можно попробовать много видов пиццы, поесть суши и выпить хорошего пива. В новом торговом центре есть маленькая, но очень милая кафешка на три столика, где можно выпить чашечку кофе и съесть пирожное. Но фактически на этом все, так что таких заведений в Выхино очень не хватает.
Проблема здесь и с магазинами, причем даже не столько с продуктовыми, сколько со всеми остальными. Когда-то Выхино было одним большим рынком. Тут половина Москвы закупалась всем, чем только можно, — от еды и одежды до самых разных бытовых мелочей и сувениров. Теперь все изменилось. Остались только маленькие магазинчики с одеждой сомнительного качества. Если честно, там вообще сложно найти что-то действительно приличное. Продовольственных, кстати, намного больше. Тут и сетевые супермаркеты есть, и маленькие магазинчики прямо у дома.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Некоторое время я жила в Перово. Сравнивая два района, могу сказать, что они практически равнозначны. До реновации в Перово и плотность населения, и этажность домов была меньше. Казалось, что оно посвободнее, а в поликлиниках и МФЦ к людям было более внимательное отношение. Перово — хороший район для пешехода, который никуда особенно не спешит.
А вот Выхино, на мой взгляд, подходит более активным людям. Тут и с транспортом лучше. Путь до центра занимает всего 25 минут. Из любого уголка района до станции метро «Выхино» или до «Юго-Восточной» можно дойти минут за десять. А вот личный автомобиль — менее удобный вариант. Тут вечные пробки.
Дома в нашем районе в большинстве своем довольно старые. Я живу в доме 1980 года постройки, и он считается одним из относительно новых. Последние дома на Самаркандском бульваре построили в конце 90-х. Это были панельки и башня «кукуруза».
площадь жилого фонда района
Район у нас, так сказать, боевой, так что вечерние прогулки могут стать развлечением не из приятных. Увы, здесь хватает закладчиков и их клиентов, но больше, конечно, алкоголиков и бродяг. Есть и постоянные сидельцы, периодически оказывающиеся на свободе. Благо до перестрелок не доходит. Скорее тут можно получить глухой удар по голове.
Но я хожу и как-то не боюсь. Если постоянно жить на одном месте, ко всему привыкаешь. Да и в целом считаю, что наш район вполне подходит для жизни. В нем удобно и тихо. От центра далеко.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
И с экологической обстановкой у нас все в порядке. Парки — в шаговой доступности, гигантских многоэтажек здесь как-то не выросло, людей не так уж много, да и машины, несмотря на пробки, ситуацию не сильно портят. Когда район застраивался, соблюдались все же какие-то нормы и ГОСТы.
Меня все устраивает здесь, и я понимаю: это один из столичных спальников, очень похожий на все остальные. Так что менять место жительства я не планирую.