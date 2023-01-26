«До перестрелок не доходит, но можно получить глухой удар по голове». Как живется на юго-восточной окраине Москвы

Еще одна особенность — чистота. Здесь нам жаловаться не на что. Территории дворов и улиц регулярно убирают, так что район выглядит ухоженным.

Повезло и с транспортом. Выхино — не такой уж большой район, но на его территории сразу пять станций метро: «Выхино», «Юго-Восточная», «Косино», «Лермонтовский проспект» и «Жулебино». Также ходит множество автобусов, и добраться до нас можно на одном из них, идущем, например, от железнодорожной станции «Выхино».

Я живу в довольно тихом месте, что, на мой взгляд, важно в нашем городе. Ты можешь дома отдохнуть от городской суеты, расслабиться в тишине. И большое спасибо за это соседям. Мне снова везет: рядом живут очень хорошие люди.