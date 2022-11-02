«Дышать тут неприятно, но довольно интересно». Как живется москвичам между заводами и лесом
Про Чертаново ходит множество слухов — криминальный район, опасная территория, где с незадачливым прохожим может произойти все, что угодно. Особенно часто слышат об этом жители Южного Чертанова, о котором известно еще меньше, чем о Северном или Центральном. Тут только рукой машут: городская мифология и более ничего. Возникшее в 1995 году в своих нынешних границах, Южное Чертаново — тихий спальный район с довольно дорогой недвижимостью и спорной экологией, но никак не место, где жители боятся выйти на улицу после захода солнца. О плюсах и минусах района «Мосленте» рассказали местные жители.
«Это такое “чертановское лакшери”»
_Владислав, 28 лет, журналист,
Уже 28 лет я живу в Южном Чертанове. Мне нравится этот район, у меня к нему практически нет претензий. Самое главное — тут спокойно.
Да, про Чертаново в принципе много лет ходят всякие легенды. Говорят, что тут живут сплошные гопники, так что ходить по улицам — само по себе приключение. Вроде как тут могут напасть на тебя и избить, если высунешься из дома посреди ночи. Но это всего лишь мифология. Честно говоря, все это намного более вероятно в центре города. А у нас… выходи в любое время, гуляй, дыши свежим воздухом. Никто тебя не тронет.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Мне нравятся места на правом берегу реки Чертановки, в Западном Чертанове. Здесь очень близко Битцевский лет. Пять минут пройдешь и окажешься в зеленой зоне, где вообще можно забыть, что рядом есть город.
К сожалению, прямо вокруг меня обстановка не самая благополучная. Я живу на Дорожной улице. Тут и дома похуже, чем в остальном Чертанове, да и вообще складывается ощущение, что живешь на отшибе.
площадь района Чертаново Южное
Особого криминала тут нет, не могу сказать, что это как-то портит мне жизнь. Но, например, у нас в доме 7 корпус 1 уже два месяца никак не могут доделать ремонт. Процесс остановился. Мы, конечно, не унываем и пытаемся сделать все, чтобы работы возобновились.
С транспортом особых проблем нет. Я живу не у метро, так что до него мне еще нужно добираться. Впрочем, удаленная работа позволяет не сильно переживать по этому поводу. Но ехать к станции мне минут 25-30, а до центра, получается, добираться около часа.
Зато все объекты социальной инфраструктуры у нас рядом — школы, поликлиники, детский сад, например, прямо во дворе нашем стоит.
Магазинов тут тоже полно, правда, все они не самого высокого качества. Но жить, конечно, можно.
И у нас есть футбольный клуб «Чертаново». Несколько лет назад он реально гремел на всю страну. У наших ребят тогда был реальный шанс выйти в российскую премьер-лигу. Но сейчас из-за судебных тяжб в отношении директора футбольной школы команда скатилась во вторую лигу и, к сожалению, играет не в Чертанове. Но у нас все еще есть футбольное объединение, оно одно из лучших в стране.
Россия. Московская область. Игроки ФК "Чертаново" Максим Витюгов и сборной России по футболу Алексей Миранчук (слева направо) в товарищеском матче по футболу между командами сборной России и ФК "Чертаново" на стадионе ФГБУ "УТЦ "Новогорск".
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Сейчас район развивается, и процесс движется в положительную сторону. За последние лет 20 тут появилось все необходимое для жизни.
Но есть, конечно, и проблемы. Первая, на мой взгляд, — экология. У нас работает два завода. Один — кирпичный, другой — бетонный. Оба влияют на качество воздуха. Иногда дышать здесь по-настоящему неприятно. Правда, это бывает довольно интересно. В воздухе появляется куча примесей, и можно пытаться их распознавать.
население района Чертаново Южное
Если говорить про Чертаново в целом, то тут есть свои центры притяжения. Все же деление на Северное, Центральное и Южное Чертаново воспринимается жителями весьма условно. Все собираются примерно в одних и тех же местах.
Одно из них — олимпийский центр у Северного Чертанова. Так называемые «греческие дома». Для советского периода в Москве они крайне нетипичны. Эти дома строили греческие архитекторы. Изначально тут должна была быть Олимпийская деревня, но ее перенесли в район Тропарево. Это все еще рядом с Битцей, но уже поближе к центру.
А вообще у нас все сосредоточено у метро «Чертановская». Это самый настоящий центр для всех трех наших районов. Это такое «чертановское лакшери».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Если ехать сюда, то с прицелом погулять по Битцевскому лесу. Это наша главная достопримечательность. Хорошо, что он у нас есть, и мы можем гулять и наслаждаться природой, не уезжая далеко от дома. Тут, кстати, проводится очень много спортивных соревнований: трейлраннинг, бегают марафонцы. В лесу приятно проводить пару часов, чтобы отвлечься от городского шума, выдохнуть, побыть в нормальном человеческом состоянии.
А за покупками тут надо ехать в ТРЦ Columbus. Но ему особая реклама не нужна. Я уверен, что многие москвичи его прекрасно знают и не раз бывали здесь. Это очень крупный торговый центр.
«Цены тут не особо приятные»
Кристина, 30 лет, менеджер
В Южном Чертанове я совсем недавно. Вместе с моим молодым человеком мы снимаем квартиру около станции метро «Аннино». Переехали сюда по банальной причине — именно здесь нашелся максимально устраивающий вариант аренды жилья.
Сейчас мы уже готовы приобрести свою собственную квартиру, думаем об этом. В итоге я стараюсь как можно лучше узнать город, чтобы выбрать наиболее комфортное место для своей жизни. Правда, пока цены на жилье в Москве очень высокие, не особо приятные. Например, двухкомнатные квартиры, простите, с бабушкиным ремонтом стоят около 13-14 миллионов рублей. И это в Южном Чертанове. Не ближний свет.
стоимость квадратного метра в районе Чертаново Южное
До центра отсюда не так близко, как кажется на первый взгляд. Смотришь на схему метро — вроде бы станций не так много, ехать недалеко. А на самом деле все иначе. Это такой феномен «серой» ветки. Та же история — с Арбатско-Покровской линией. На обеих есть участки с очень большими расстояниями между станциями. В итоге станций немного, но ехать довольно долго.
Если говорить о том, почему в этом районе такая дорогая недвижимость, одна из причин, на мой взгляд, — близость к Битцевскому лесу. Это огромный зеленый массив. С точки зрения экологии, это могло бы быть выигрышным преимуществом. Но на все есть одно «но». Это МКАД и Варшавское шоссе — две крупные автодороги, обвивающие Южное Чертаново.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В итоге, несмотря на большое количество зелени, экологическая ситуация в районе не самая простая. Проблемы есть. Но люди, живущие здесь много лет, кажется, не замечают этих нюансов. Они очень рады, что рядом с ними есть настоящий лес, а на какие-то негативные факторы просто не обращают внимания.
Однозначный плюс Чертаново — множество торговых центров рядом с каждой станцией метро. Конечно, Южный район проигрывает в этом отношении тому же ТРЦ Columbus, расположенном в Чертанове Центральном. Но тут ситуация понятна. Повсюду такие большие центры просто не поставишь, это не имеет смысла. Люди спокойно могут позволить себе проехать пару станций, чтобы пройтись по магазинам, что-то купить.
Архитектурных красот тут никаких, конечно, нет. С этой стороны Чертаново Южное — обычный «спальник». Каких-то интересных достопримечательностей на территории района не найти. Дома здесь довольно простые, типичные, как и все учреждения, как административные, так и социальные. Все какое-то безжизненное что ли…
Конечно, стали появляться и аляповатые новостройки. Но где их сейчас нет? Они повсюду.
При этом нужно отдать району должное — здесь есть все, что нужно для повседневной жизни. В районе хватает детских садов, школ, поликлиник, фитнес-клубов, магазинов. Я не испытываю никакой острой нужды ни в чем. Мне не нужно срываться и ехать за покупками или какими-то услугами в центр города.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Кстати, если говорить про транспорт, то есть у нас один лайфхак. Я сама о нем узнала совсем недавно. В час-пик в метро тут можно попасть в совершенно пустой поезд. Возможно, причина в том, что станция «Пражская» — конечная для некоторых составов. Она совсем рядом с моей. И из-за этого примерно раз в десять минут здесь появляется пустой состав. Местные, конечно же, об этом знают и активно этим пользуются.
Еще одним приятным удивлением была для меня станция МЦД «Покровское». Если честно, я думала, что антураж у нее будет совершенно убогим — станция представлялась грязной и страшной. Но реальность оказалась полной противоположностью моим ожиданиям. Выяснилось, что это тихая и зеленая станция, где приятно ждать транспорт и дышать свежим воздухом. Рядом с ней расположена парковка, где удобно оставить машину. На станции стоят современные кассовые аппараты, а сами поезда — новенькие и комфортные.
Если вы собираетесь в Южное Чертаново не в гости к кому-то из друзей, а просто погулять, можно разве что посоветовать посетить наши парки. И на Битцевском их список не заканчивается. Здесь есть еще замечательные Анненский и Покровский парки.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Чем занять в Южном Чертанове?
Куда сходить на прогулку?
На территории района расположены три парка: Битцевский лес, Анненский парк и Покровский парк.
Куда пойти за покупками?
Жители Южного Чертаново, как правило, отправляются на шоппинг в торговые центры, расположенные в соседних районах — Центральном и Северном Чертанове.
Также на территории района расположены торговые центры «Сомбреро», «Меримис», «Аннино» и другие.
Где поесть?
В Южном Чертанове расположены несколько ресторанов, баров и кофеен:
- ресторан «Огни Баку»
- кофейня «Шесть рукопожатий»
- суши-бар «Японский пес»
- и другие.