«Дышать тут неприятно, но довольно интересно». Как живется москвичам между заводами и лесом

«Это такое “чертановское лакшери”»

_Владислав, 28 лет, журналист,

Уже 28 лет я живу в Южном Чертанове. Мне нравится этот район, у меня к нему практически нет претензий. Самое главное — тут спокойно.

Да, про Чертаново в принципе много лет ходят всякие легенды. Говорят, что тут живут сплошные гопники, так что ходить по улицам — само по себе приключение. Вроде как тут могут напасть на тебя и избить, если высунешься из дома посреди ночи. Но это всего лишь мифология. Честно говоря, все это намного более вероятно в центре города. А у нас… выходи в любое время, гуляй, дыши свежим воздухом. Никто тебя не тронет.