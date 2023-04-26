«Сосед с ножом в двери стучал, угрожал убить, а ему ничего не было». Как живет один из самых образованных районов Москвы

Про застройку, заборы и Заповедный луг

Сергей Нидолов, 44 год, криминолог

Я живу в Академическом районе около 20 лет, и за это время меняется все не в лучшую сторону. Причина одна — район превращается в «человейник». В данный момент ведется порядка десяти строек одновременно. Причем это все высокоэтажные дома, которые на фоне общей застройки района выглядят нелепо. Я не то чтобы против новых жителей или домов, но в результате этого в районе, который расположен в нескольких километрах от Кремля, просто негде поставить машину. Я не говорю уже о детских и собачьих площадках. Те детские площадки, что есть, размером десять на десять метров. Даже в футбол нормально не поиграть: если мяч с площадки вылетит, сразу в чью-то машину прилетит.

Напряжение вызывают и долгострои на территории района. Например, кинотеатр «Улан-Батор» — его снесли, вырыли на этом месте яму и все. Обещали, что здесь появится что-то красивое и важное, но пока что у нас есть только котлован.

А вот дома старого жилого фонда чувствуют себя прекрасно. В целом до начала массовой застройки это был отличный зеленый элитный район. Да и жилье тут дорогущее, расценки на квартиры начинаются от 15 миллионов рублей за «однушку». Доступность объектов социальной сферы прекрасная, есть все.