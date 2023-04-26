«Сосед с ножом в двери стучал, угрожал убить, а ему ничего не было». Как живет один из самых образованных районов Москвы
В своих нынешних границах Академический район появился на карте Москвы в 1995 году. Он стал одним из ближайших к центру. Их разделяет всего шесть километров. Здесь и в советские времена, и сегодня живет множество ученых, преподавателей, профессоров и академиков РАН, а сам район считается одним из самых благополучных и элитных. Но местные жители говорят: проблемы есть и их немало. Что больше всего волнует людей, каких изменений и решений они ждут, а также сколько стоит жилье в Академическом — об этом и многом другом жители района рассказали в беседе с «Мослентой».
Про застройку, заборы и Заповедный луг
Сергей Нидолов, 44 год, криминолог
Я живу в Академическом районе около 20 лет, и за это время меняется все не в лучшую сторону. Причина одна — район превращается в «человейник». В данный момент ведется порядка десяти строек одновременно. Причем это все высокоэтажные дома, которые на фоне общей застройки района выглядят нелепо. Я не то чтобы против новых жителей или домов, но в результате этого в районе, который расположен в нескольких километрах от Кремля, просто негде поставить машину. Я не говорю уже о детских и собачьих площадках. Те детские площадки, что есть, размером десять на десять метров. Даже в футбол нормально не поиграть: если мяч с площадки вылетит, сразу в чью-то машину прилетит.
Напряжение вызывают и долгострои на территории района. Например, кинотеатр «Улан-Батор» — его снесли, вырыли на этом месте яму и все. Обещали, что здесь появится что-то красивое и важное, но пока что у нас есть только котлован.
А вот дома старого жилого фонда чувствуют себя прекрасно. В целом до начала массовой застройки это был отличный зеленый элитный район. Да и жилье тут дорогущее, расценки на квартиры начинаются от 15 миллионов рублей за «однушку». Доступность объектов социальной сферы прекрасная, есть все.
Управа тоже работает хорошо, но не сверх того, что они должны делать. Мусор вывозят, дворы метут. К таджикам вопросов нет. Дворы убирают, поддержание жизни в норме, но улучшения особо не видно.
Хотелось бы, чтобы здесь был бассейн, здание суда. А еще стоило бы решить проблему долгостроя. По-хорошему надо организовать круглый стол с жителями и муниципальными депутатами, чтобы найти общий язык.
Еще было бы хорошо провести инвентаризацию заборов и многие убрать. Сейчас ими почти весь район перегорожен. Ходишь по Академическому, как по старому кладбищу среди оградок. Надо бы какой-то дизайн района разработать.
Еще не нравится множество бомжей у станции метро «Академическая». Патруль их даже не гоняет. Люди постоянно тусуются у метро, испражняются там же, распивают алкоголь. Это видят дети. Скоро у нас откроют еще одну станцию метро. Боюсь, они и там появятся.
Здесь были проблемы и с многочисленными публичными домами, и с неблагополучными квартирами, где торговали наркотиками. Но в последнее время их стало гораздо меньше. Больше целые очереди в такие места не выстраиваются. А раньше «клиенты» таких вот «заведений» могли пить прямо на лестничной площадке или угрожать соседям притона.
Сходить тут особо некуда. Есть только Дарвиновский музей. Кстати, на его территории есть кафе. Кинотеатр у нас тоже имеется, но маленький. А вот торговых центров нет, как и мест, где можно провести вечер.
Сейчас жители предлагают открыть доступ на крыши домов. Подобная практика распространена в Германии. Какое-то время я там жил. На крышах могут разместиться и просто места для отдыха, и даже спортзалы.
Можно было бы открыть и подвалы, например, жители могли бы там организовать места для хранения вещей.
Жители у нас вообще активные. Самый любимый их проект — Заповедный луг. Они много лет над ним работали, но реализоваться полностью он не может всего из-за одной подписи.
Этим лугом начали заниматься преподаватели биофака МГУ и сотрудники Дарвиновского музея в 2017-2018 годах. Потом и жители подключились. Был разработан даже дизайнерский проект. Но в результате все остановилось на том, что это стало местом отдыха, местом изучения флоры и фауны, нетронутым человеком.
При этом управа регулярно бреет этот несчастный луг, местные жители постоянно отгоняют сотрудников. Стригут по два раза в месяц летом и до такого состояния, что там просто уже одна земля остается. Это мешает нормальному росту растений. Хотелось бы, чтобы не обривали луг, а делали хотя бы стрижку и то по заявкам жителей, а не на постоянной основе.
По открытым данным, здесь растут цикорий, тимофеевка, бодяк, клевер и другие травы. В самой траве обитает множество животных и насекомых, например, большая болотная кобылка, являющаяся охраняемым видом. За годы наблюдений здесь обнаружили более 600 видов животных и растений, причем 20 видов — из Красной книги Москвы.
Местным жителям действительно не все равно на то, что происходит там, где они живут. Была у нас активно развивающаяся группа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), но, когда его запретили, люди попытались перейти в Telegram-канал. Конечно, там участников гораздо меньше, не все пользуются этим мессенджером. Кроме того, в течение этого года у нас много людей вообще уехало из страны, поэтому уровень общения упал.
Про человеческую доброжелательность, участковых, алкоголиков и закладчиков
Левон Смирнов, 45 лет, инициативный житель района
Я живу в Академическом районе с 2015 года, но знаком с ним с 2006-2008 годов. Я тогда стал ходить в местную секцию борьбы. В то время мне этот район и полюбился. Я сдружился с местными ребятами. И когда решал, где хочу жить, остановился именно на нем.
Очень нравится его малоэтажность. При этом есть здесь и многоэтажная застройка. Она угнетает, а кварталы с пятиэтажками и девятиэтажками очень нравятся. Они зеленые и заселены прекрасными людьми.
Местные жители тут совершенно другие, чем где-то в прочих районах. Я раньше жил в Лефортово. Это более рабочий район, люди погрубее, отношения попроще. А тут от людей исходит такая приятная доброжелательность.
Но после начала известных событий стало больше людей безучастных и даже агрессивных. Из-за этого деструктивные элементы чувствуют себя вольготно, им уже реже делают замечания и вызывают полицию.
Здесь было хорошо где-то до 2021 года. Люди много общались друг с другом, участвовали в жизни района. Я сам был муниципальным депутатом в течение нескольких лет, и многие ко мне обращались, мы пытались как-то улучшить условия жизни. Многое изменилось, когда из-за ковида перестали проводить публичные слушания, слышать и понимать людей. Для местных жителей это был депрессивный момент, потому что никто больше не мог высказываться.
Сейчас людей очень беспокоит отсутствие доступной медицины. Даже на примере своей семьи могу сказать, что врачи в госклиниках принимают буквально по пять минут, из-за чего страдает качество оказываемых услуг.
А в 22-й поликлинике шесть лет не могли починить томограф, не знаю, починили ли сейчас. На улице Вавилова должны были открыть медицинский диагностический центр (рядом с Дарвиновским музеем). Пять лет его строят, обещают каждый год открыть, но высотки рядом растут как грибы, а стройка медцентра просто заморожена. Само здание готово, даже поставлены окна, но в таком состоянии оно уже два года.
Есть у нас достойные сотрудники полиции, весьма достойные участковые. Можно обращаться за консультациями, вызывать — приходят, проводят проверку. Но на этом все. Остальное находится в печальном состоянии. Люди регулярно жалуются на нехорошие квартиры, а полиция разводит руками, говоря, что у них нет никаких рычагов давления. Тут алкоголик недавно угрожал убить своих соседей на улице Дмитрия Ульянова, 23 корпус 1. Стучался гаечным ключом и ножом в двери, кричал: «Я вас всех убью». В полицию обращались, но получали в ответ: «Он же никого не убил. Какое дело возбуждать?» Но ведь угроза убийством — это статья УК России.
Игнорируются и трафареты с рекламой наркотических платформ. Никто их даже не пытается срывать, закрашивать, а этого всего полно в черте района. Максимум помогают обращения на портал «Наш город».
А еще у нас куча рекламы от мошенников по подъездам. Сам лично натыкался на подобное объявление о замене счетчиков. Вбил указанные номера и сразу мне высветилось, что это мошенники, никакого отношения к коммунальным услугам они не имеют. Ладно, мы люди более-менее продвинутые, умеем пользоваться интернетом, а пожилым как быть? Они просто позвонят по указанному номеру, потом к ним придет аферист, сделает копеечную работу и выпишет чек на 50-70 тысяч рублей. А полицейские говорят, что это рынок у нас такой — человек же добровольно подписал бумагу, пусть идет в суд.
И еще — закладчики. Люди жалуются регулярно на поломанную проводку в подъездах, разбитые горшки, порчу другого имущества, что происходит при поисках наркотических закладок. А в полиции опять же говорят, что нет возможности за руку поймать. При этом везде есть камеры наблюдения, по которым можно найти человека, занимающегося торговлей.
Из больших проблем — это три недостроя. Было, например, прекрасное здание рядом с метро «Академическая», но его снесли и захотели сделать там огромную башню. При этом долгострои стоят, как ни в чем ни бывало, а красивые здания сносят, нарушая исторический вид площади Хо Ши Мина. Причем долгострои эти в нескольких метрах от метро много лет, а внутри вечно наркоманы и алкоголики. Еще и дети бегают, играют в этих опасных зданиях. Охраны нет.
Для людей Академический район — это их дом. Их двор, их парк — это все продолжение дома, продолжение квартиры.
Хотелось бы, чтобы было побольше зеленых зон. Сейчас есть парк «Академический», который находится на месте бывших автостоянок, Заповедный луг. Еще парк «Новые Черемушки» на улице Шверника. Здесь тоже все пытаются провести какое-то благоустройство с площадками, но люди против. Им нужна зелень и высокая трава, а не залитые бетоном площадки и велодорожки.
К парку «Академический» тоже есть большие вопросы. Его сделали в 2017 году, но до сих пор не поставили на кадастровый учет. Думается, потому что прямо посреди парка стоит снегоплавильный пункт, который должны будут снести, если парк официально станет парком.
Сейчас это место людей напрягает — постоянный шум от машин, которые привозят снег, запах сероводорода. Некоторые люди вынуждены были даже продать свои квартиры просто потому, что не могли продолжать жить в таких условиях. Вонь и шум стоят и летом, и зимой.
Из позитивного. Советую сходить в ирландский паб Brazen на улице Кржижановского, потом есть хорошее итальянское кафе на пересечении улиц Кржижановского и Профсоюзной — «Да Чикко». Очень приятное питерское кафе «Север» рядом с метро «Профсоюзная».
Про возможность гулять по ночам, цены на съемное жилье и клуб владельцев собак
Полина Громова, 27 лет, менеджер по маркетингу
Живу здесь почти три года. Больше всего нравится, что очень много зелени, аллей, есть пруд, небольшой парк. Можно хорошо проводить время внутри района.
Рядом несколько отделений поликлиники, хожу туда без проблем. Детские сады и школы тоже есть, вроде всего хватает, за пределы района уезжать не надо. В принципе, он благоприятен для жизни, за три года неприятностей тут у меня не было. Дорога до центра города занимает около десяти минут. До «Китай-города» — 13 минут.
Напрягают только алкоголики возле метро «Академическая». Там очень известный магазин, где круглосуточно продают алкоголь. Сюда приезжают даже из других районов и с другого конца Москвы. А так в целом криминала нет. Я могу совершенно спокойно идти по улице в ночное время суток и ничего не бояться.
Я снимаю квартиру в старой «хрущевке», наверное, самой первой комплектации. Это очень чистый, отремонтированный дом с потолками высотой три метра. Периодически сталкивалась с работой управляющей компании и могу сказать, что она вполне нормально работает. Все мои заявки были выполнены.
В среднем аренда двухкомнатной квартиры стоит от 50 тысяч рублей в месяц, притом в старых квартирах. Насколько я знаю, тут обкатывали первые советские дома. Архитектура очень разная, и в основном — именно старый жилищный фонд. Из-за этого, например, у подруги крыша панельного дома протекает уже много лет, и сделать с этим ничего не могут.
Тут живет множество академиков не только из МГУ, но и университетов на «Юго-Западной».
У местных людей всегда активная позиция. Здесь очень большая посещаемость выборов. Меня это поразило и очень понравилось. Мне приятно здесь жить именно потому, что здесь небезучастные люди. Например, есть группы по интересам. Я состою в группе собачников, мы списываемся и идем вместе гулять на собачью площадку. Знакомимся так с людьми, животным тоже веселее вместе. Обычно такие сборы проходят по воскресеньям.
Для человека, который один живет с собакой, это классный район. Основные магазины тут тоже есть: «Дикси», «Пятерочка», «Мираторг», Spar. По поводу еды можно не напрягаться. Но хотелось бы больше кафе. Кроме «Шоколадницы» и ужасного дорогого японского ресторана тут ничего почти нет. Летом сходить некуда, только если выезжать за пределы района. Могу посоветовать лишь неплохую кофейню на улице Новочеремушкинской, дом 17.
Чем заняться в Академическом?
Как добраться?
На территории района расположены две действующие станции московского метрополитена: «Академическая» и «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии, а также одна строящаяся — «Академическая» Троицкой линии.
Где погулять?
Парк «Академический». Территория представляет собой двухъярусное пространство с искусственными холмами. Здесь находятся шесть детских площадок, несколько спортивных комплексов: футбольное поле с трибунами, баскетбольная площадка и зона воркаута. Вокруг проходит беговая дорожка.
Парк «Новые Черемушки». Расположен рядом со станцией метро «Академическая» рыжей ветки. Здесь проложены пешеходные аллеи и велодорожки. На территории расположено 29 площадок для тихого отдыха, две площадки с рампами для роллеров и скейтбордистов, три детские площадки с покрытием из резиновой крошки.
Сквер «Диета». Народный парк по адресу: улица Винокурова, дом 4. На территории расположены детские площадки с мягким резиновым покрытием, клумбы, прогулочные зоны и воркаут на открытом воздухе.
Площадь Хо Ши Мина. Расположена на пересечении Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября. Здесь расположен памятник этому вьетнамскому политическому деятелю.
Где учиться?
На территории района находятся 22 общеобразовательные школы и 25 детских дошкольных учреждений.
Где поесть?
Местные жители рекомендуют посетить одно из этих заведений: «Люстра бар», ресторан «Ривьера», траттория «Да Чикко», кафе «Батони», рестораны Lusun, «Дэди», бар Billy McDaniel, ресторан Brasserie Lambic.