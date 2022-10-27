«Возле подъезда стоял мужик и размахивал Калашниковым». Как живется москвичам на самом краю леса
Свой герб есть у каждого столичного района. Герб Чертаново Центрального — золотое дерево на зеленом фоне. Лучше не придумаешь. Здесь практически ничего нет, кроме жилых домов, народных парков и огромного Битцевского леса. Впрочем, местным жителям это скорее нравится. До центра — около получаса на метро. Доехать легко, если хочется шумно повеселиться. А дома пусть будет потише. За что еще москвичи любят Чертаново Центральное? Можно ли столкнуться в этом районе с криминалом? Об этом и многом другом «Мосленте» рассказали жители Чертаново Центрального.
«С культурными достопримечательностями тут сложно»
Дмитрий, 36 лет, главный специалист департамента труда и соцзащиты
Я живу в Чертанове Центральном уже 22 года. Основные преимущества района — близость к Битцевскому парку, да и вообще здесь парков и скверов множество. И их постоянно благоустраивают. Все под рукой. А особенно радует, что тут есть хорошие спортивные площадки.
Усадьба «Ясенево» в Битцевском парке на юго-западе столицы
Фото: Агентство «Москва»
Несмотря на то, что мифология у Чертаново довольно специфическая, ни с какими проблемами я тут ни разу не сталкивался. Тревожных мыслей, что со мной тут может случиться что-то плохое, у меня тоже никогда не было. В общем, криминала я здесь не видел.
А сейчас в районе проходит масштабная работа по благоустройству. Судя по всему, на это выделяются довольно большие деньги. Например, у нас появилась профессиональная площадка для испытаний авиамоделей и дронов — кордодром. И это не единственное новшество. Тут повсюду строятся и проектируются уникальные спортивные объекты.
площадь района Чертаново Центральное
Также приятно, что дома здесь стараются поддерживать в хорошем состоянии. Сейчас по программе Фонда капремонта ремонтируется и реконструируется множество зданий. И речь идет не только о ремонте самих подъездов, чего с улицы не заметишь. Благодаря этой работе сам внешний вид районе меняется.
Правда, работы пока тут много. Проблемы с состоянием подъездов остаются. В некоторые из них заходить страшно. Того ремонта, что в них делают, к сожалению, хватает ненадолго. Есть проблемы и с благоустройством двором. Оно проводится, но иногда не совсем качественно. Где-то можно увидеть какой-то куцый газон, где-то растения не поливают вовремя, а они от этого вянут.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Впрочем, есть вопросы посерьезнее. Например, мне бы очень хотелось, чтобы здесь были безопасные пешеходные дорожки. Вот есть у нас три довольно известных улицы — Кировоградская, Днепропетровская и Чертановская. Там нужно создать хорошее пространство для прогулок, сделать безопасным движение. Было бы неплохо окультурить эту территорию, деревья высадить.
Зато спортивное направление в районе развито очень сильно. Дело не только в спортплощадках. В Чертанове хватает сообществ приверженцев здорового образа жизни.
Например, если я ничего не путаю, по соседству со мной живет заслуженный мастер спорта по футболу — вратарь женской сборной России. Она сама воспитанница чертановской футбольной школы. Как-то раз я занимался на турниках и видел, как она выходила со своими подопечными. Мне приятно, что такие люди живут здесь, работают, воспитывают новое поколение. Приятно смотреть.
Лучшее местное спортивное объединение — «Чертаново баскет». Оно появилось еще в середине 90-х. До 2011 года это была, можно сказать, неформальная компания, несформулированная. Само название у этого сообщество появилось, когда я стал его участником. Собственно, я его и придумал. У нас есть группа во «ВКонтакте», и там сейчас уже 820 человек. Очень неплохо для районной площадки. Еще в двух наших чатах постоянно присутствуют 120 и 60 человек. Это активное сообщество, живое, действующее.
Перед началом матча Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" (Москва) и "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Оно стало чем-то вроде спускового крючка для развития и популяризации местного баскетбола. Сейчас люди играют с нами на одних площадках, мы участвуем в чемпионатах Москвы. Не стоим на месте, развиваемся. И это тоже очень радует, придает смысл. Многие подобные проекты, которые развивались наравне с «Чертаново баскет», уже закрылись. Их участники просто повзрослели и ушли от этого в свои повседневные дела. Но мы всегда стараемся найти время для занятий. Играем круглый год. Среди нас сейчас есть и молодые ребята и те, кто постарше, люди за 30.
Если кому-то захочется прогуляться по Чертаново Центральному, советую сходить в парк «Каскад Кировоградских прудов». В этом году его благоустроили, и прогуливаться там стало очень приятно. Также хороши парки «Родная гавань» и Парк 30-летия Победы. Важно, что каждый из них самобытен, но все очень уютные.
С культурными достопримечательностями тут сложнее. Очень тяжело что-то выделить. Район скорее спальный, так что каких-то крупных театров, цирков и выставочных залов тут нет и не было никогда. К сожалению, нет здесь и по-настоящему хороших кафе и ресторанов. Но зато есть огромный ТРЦ Columbus, куда можно и за покупками сходить, и в каком-нибудь сетевом кафе посидеть. А так есть неплохое заведение в соседнем районе — Чертанове Южном. Кажется, оно называется «Спутник».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
По сравнению с Чертаново Северным и Южным, у нас больше парков, зелени. Но одновременно с этим остаются и пока еще рабочие промзоны. Это не очень нравится местным жителям.
«Очень долго не было домашних телефонов»
Людмила Васильевна, 87 лет, пенсионерка
Я живу здесь 50 лет, с 1972 года. Мне очень нравится, что у нас в Чертанове чистый воздух благодаря непосредственной близости к Битцевскому лесу. Очень приятно гулять, да и есть где. Такой зеленой зоной могут похвастаться далеко не все столичные районы.
население района по данным на 2022 год
Когда мы только приехали сюда, на Чертановской улице прокладывалась трамвайная линия, а по улице гуляли коровы из ближайшего совхоза «Красный Маяк». Картина была совершенно иная, чем сейчас.
Вначале, конечно, беспокоили проблемы с транспортом, магазинами. Очень долго не было домашних телефонов в домах, а поликлиники организовывали прямо в обычных квартирах. В моей молодости Чертаново было окраиной города. Сейчас, конечно, ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону. Теперь здесь есть практически все, что нужно.
Очень хотелось бы, чтобы снова заработал кинотеатр «Ашхабад» у станции метро «Южная». Сейчас он закрыт и пустует уже много лет. Говорят, скоро его реконструируют, и в здании откроют кафе, рестораны, различные магазины и прочее. В общем, это станет местом притяжения местной молодежи. Но если его в ближайшее время так и не запустят, хотелось бы, чтобы поблизости построили какой-то другой культурный объект, например, ДК новый.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Здесь, конечно же, лучше всего гулять в Битцевском лесопарке. Мы туда раньше ходили за родниковой водой, орехами и грибами. Также очень хорош Парк 30-летия Победы. Нравится мне и прогуливаться мимо прудов на улице Чертановской с обеих сторон от дороги. Это Народный парк у Нижнего Бирюлевского и Кировоградского прудов. Его просто найти — он находится рядом с домом 48 по Чертановской улице.
«Каждый район был сам по себе и сам за себя»
Александр, 26 лет, frontend-разработчик
Я 20 лет жил в Чертаново Центральном. И больше всего мне помнятся сами местные жители, а еще моя школа. Вообще, для меня здесь каждый уголок родной.
В этом районе мне очень нравится, что все под рукой — торговые центры, кинотеатры и любые развлечения всего в паре шагов от дома.
Конечно, когда-то тут все было на настолько позитивно. Примерно с 2010 по 2016 годы здесь было много маргинальных личностей: наркоманы, неадекватные пожилые люди, алкоголики и дебоширы. Даже помню случай, как шел домой поздно вечером с работы, а возле подъезда стоял мужик и размахивал Калашниковым. Автомат, кстати, был настоящим. Я понятия не имел, кто это и чего от него ждать, так что очень испугался.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
У нас тут три Чертанова — Северное, Центральное и Южное. И каждый район был сам по себе и сам за себя. В свое время были люди, которые как бы выступали предводителями каждого из трех. Интересно было за всем этим наблюдать.
Тогда у нас проводились постоянные межрайонные встречи. Например, пять или шесть лет мы играли в футбол каждую пятницу. Это вообще любимая традиция Чертаново Центрального.
А вот совсем интересных мест тут немного. Все, что приходит на ум — пруды и, конечно же, Битцевский лес.
«В этом районе очень грубый контингент»
Юлия, 24 года, студентка
В этом районе я прожила шесть лет. Мне нравилось его расположение. С одной стороны, центр довольно близко, а с другой, достаточно далеко — можно легко добраться до него, когда тебе нужно, но он совершенно не мешаем своим шумом, если хочется побыть в тишине. Удобнее всего было пользоваться для проезда метро. Станция «Пражская» находилась рядом. Дорога в центр занимала около 40 минут. Сейчас я живу в Бутове, и на тот же путь трачу больше часа.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
А еще, когда я жила в Чертанове, трамваи были прямо у меня под окнами. Это было очень удобно, потому что я училась на Чертановской улице. Было очень просто добираться на учебу — сделала два шага, села в трамвай, вышла, сделала еще два шага и все. Ты на месте.
У дома был большой магазин, а рядом с ним — еще множество торговых точек, где торговали свежими овощами и фруктами. Продукты в сезон можно было купить и на ярмарке выходного дня. Они там всегда были очень качественными. И все было совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки.
Но некоторые моменты эту жизнь омрачали. Бывали дни, когда я шла домой вечером, а за мной увязывались какие-то незнакомые мужчины. Мне пришлось просить дедушку встречать меня, чтобы избежать неприятностей и непредвиденных ситуаций. Если честно, в этом районе очень грубый контингент: злые школьники, которые могут неожиданно на тебя наскочить, мужчины, которые обращают на тебя ненужное внимание, и, говоря честно, много хамоватых пенсионеров. Не знаю, можно ли это назвать особенностью района или это черты конкретных людей, а мне просто не повезло их встретить.
находится в районе Чертаново Центральное
Все объекты инфраструктуры там в шаговой доступности. Все близко. Мне даже не хочется там что-то менять или добавлять. К тому же в Чертанове всегда что-то строят, переделывают или благоустраивают. Районом занимаются, и это видно.
Также там нет никаких проблем с транспортом — трамваи, автобусы, метро работают. Такси вызвать тоже легко, и цены не заоблачные.
Так что жить в Чертаново Центральном очень комфортно. Вот только очень хочется, чтобы люди немного изменились, и район перестал быть таким криминальным или потенциально опасным.
Несмотря на то, что район считается не очень благополучным, именно здесь я встретила своих хороших друзей. Мне нравится и кажется очень интересным это чертановское разнообразие — с одной стороны, тут живет куча маргиналов, с которыми совершенно не хочется пересекаться, а с другой, с ними по соседству существуют нормальные, адекватные и, в хорошем смысле слова, приземленные люди.
По сравнению с Бутово, Чертаново — огромный район. Даже до школы я по утрам добиралась полчаса. И это на транспорте.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Гулять я любила в Битцевском лесу. Там очень красиво и есть множество площадок для отдыха. А вот покупки делала в Eurospar’е на Чертановской улице, и это была просто бомба — лучший магазин в моей жизни. Торговый центр Colembus также считаю лучшим ТЦ в Москве: здесь комфортно, есть все самые нужные магазины, и он находится прямо рядом с метро.
Чем заняться в Чертаново Центральном?
Где погулять?
- Природно-исторический парк «Битцевский лес» (Битцевский парк) — второй по величине парк Москвы. Большая часть территории относится к району Ясенево, меньшая — к трем районам Чертанова;
- Школьный парк между Чертановской и Кировоградской улицами;
- Парк 30-летия Победы между Чертановской и Кировоградской улицами. Здесь установлены памятник детям-узникам фашистских концлагерей, мемориал Победы, две артиллерийские пушки;
- Парк «Каскад Кировоградских прудов» в районе Кировоградского проезда;
- Сквер «Родная Гавань» между Кировоградской улицей и Варшавским шоссе;
- Народный парк в районе Чертановской улицы, выше Кировоградских прудов.
Куда отправиться за покупками?
- Торгово-развлекательный центр Columbus
- Торговый центр «Южный»
- Торговый центр «Пражский град»
- Торговый центр «Гранд Юг»
- Торговый центр «Армада»
- Торговый центр «Каренфорд»
Где перекусить?
- Суши-ресторан «Тануки»
- Пиццерия IL PATIO
- Ресторан «Урюк»
- Ресторан Taksim
- Ресторан Lazzat House
- Пиццерия «ДОДО-пицца»
- Ресторан «Грузинские каникулы»
- Суши-ресторан «Якитория»
- и многие другие.
Где посмотреть кино?
- Кинотеатр сети «Киномакс» в ТРЦ Columbus
- Развлекательный центр Cinema Rent