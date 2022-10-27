«Возле подъезда стоял мужик и размахивал Калашниковым». Как живется москвичам на самом краю леса

Несмотря на то, что мифология у Чертаново довольно специфическая, ни с какими проблемами я тут ни разу не сталкивался. Тревожных мыслей, что со мной тут может случиться что-то плохое, у меня тоже никогда не было. В общем, криминала я здесь не видел.

А сейчас в районе проходит масштабная работа по благоустройству. Судя по всему, на это выделяются довольно большие деньги. Например, у нас появилась профессиональная площадка для испытаний авиамоделей и дронов — кордодром. И это не единственное новшество. Тут повсюду строятся и проектируются уникальные спортивные объекты.