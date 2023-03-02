«Встречали тут и Галкина, и эксгибиционистов…» Как живется в Новых Черемушках — районе первых московских хрущевок
Поселок Черемушки вошел в состав Москвы в 1958 году и буквально сразу стал территорией массовой жилой застройки. Например, первые хрущевки появились именно здесь. Сегодня этот район — один из самых спокойных и зеленых «спальников» на юго-западе столицы. Как и чем он живет сейчас, кого из звезд можно встретить на его улицах, сталкивались ли жители Черемушек с криминалом и сколько стоят здесь квартиры — об этом и многом другом рассказали «Мосленте» сами москвичи. Ниже — их монологи.
«Практически нет мигрантов»
Маргарита, 27 лет, предприниматель
Я родилась в Черемушках и живу здесь практически всю жизнь. Тут все строится по кварталам — 21-й квартал, 23-й квартал и так далее. Это особенно удобно для обозначения места встречи.
Мне нравится, что этот район расположен недалеко от центра. Добраться до него на общественном транспорте можно за 30 минут. Столько же времени потребуется, чтобы доехать до Воробьевых гор.
Сразу скажу о последних изменениях, которые меня лично очень обрадовали. За пару лет в Черемушках появилось множество новых детских площадок. Теперь здесь есть и парки с тарзанками, и площадка в форме Красной площади, множество интересных горок, песочниц и так далее. Детские сады тут тоже на каждом шагу. Это очень удобно.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Мой ребенок ходит в сад №2115 — лучший, на мой взгляд. С детьми там много занимаются. Каждый день там делают поделки из пластилина, рисуют, часто проводят разные концерты. Перед уходом малыши получают домашние задания — их учат считать, определять животных и так далее. На платной основе есть дополнительные занятия.
В нашей районной поликлинике сейчас ремонт. Он продлится до конца этого года. Пока приходился ездить на автобусе в другое место. Далеко. Это неудобно для пожилых людей и инвалидов. Но придется потерпеть. Зато потом у нас будет современная поликлиника, такая же, как детская. Там ремонт уже закончили.
Плохо, что в Черемушках нет ни детских магазинов, ни игровых комнат. Это мне не нравится. К сожалению, таких мест, где можно было бы провести весь день с ребенком, тут не найдешь.
Необычно здесь то, что в районе практически нет мигрантов. Это странно для Москвы, но даже в магазинах у нас работают преимущественно русские.
Конечно, как и в любом другом районе, здесь живут очень разные люди. Некоторые из них могут создавать проблемы. Так, когда я еще училась в школе, несколько раз сталкивалась с местным эксгибиционистом. Причем первый раз это произошло около школы, а второй — прямо у моего подъезда. Ничего трагического, конечно, не произошло, но было очень неприятно. Еще здесь иногда попадаются наркоманы, но с ними можно встретиться где угодно. Некоторое время я жила в Бутово, там их гораздо больше.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В Черемушках раньше было много хрущевок, но за последние годы почти все снесли и построили новые многоэтажки по программе реновации. Пока еще стоят старые пятиэтажки у метро. До них еще не добрались. Вечером мимо них лучше не ходить. Ощущения от такой прогулки — не из приятных. Там даже фонарей нет. Темнота.
Большинство домов в районе либо новые, либо отремонтированные и отреставрированные. Например, недавно привели в порядок девятиэтажки напротив моего дома. У них теперь новая облицовка, новые окна и вообще все поправлено. Выглядят отлично. Жаль, до моего дома на улице Цюрупы дело так и не дошло. Живем как есть.
За годы, что я здесь живу, в районе заметно прибавилось остановок и маршрутов общественного транспорта. Теперь пройти лишние 100-200 метров можно, если хочешь прогуляться. Везде есть автобусы, до любой точки можно доехать.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Район можно условно поделить на части. Наиболее элитная часть Черемушек — рядом с парком 70-летия Победы. Помимо прочего, там есть крытая территория с хорошим фитнес-клубом. Рядом с парком стоят красивые дома. Квартиры в них большие и дорогие.
Если говорить о ценах, в нашем доме, например, метры стоят довольно дешево, а уже через дорогу, в двенадцатиэтажном доме — дороже. Например, наши знакомые выставили «двушку» за 30 миллионов рублей.
Здесь в принципе недешево. Какая-нибудь убитая «однушка» стоит 10-12 миллионов рублей. Средняя цена двухкомнатной квартиры приближается к 20 миллионам. Новостроек тут немного. Все предложения, как правило, на вторичном рынке.
У нас в Черемушках, где-то на Балаклавском проспекте, раньше жил рэпер Slim (Владимир Мотылев, экс-участник группы Centr — прим. «Мосленты»). Еще здесь жила актриса Настя Задорожная из популярного в 2000-х сериала «Клуб». А еще помню, как ребята ходили за автографами к Анастасии Заворотнюк из «Моей прекрасной няни». Многие Алексея Панина видели, пока он еще не уехал из страны, и участников «Дома-2».
На улице Цюрупы когда-то давно жили Ирина Аллегрова и Игорь Николаев, а в Воронцовском парке у метро «Калужская» часто видели солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. Тут же и Максим Галкин (признан иностранным агентом) жил, может, и до сих пор у него здесь квартира осталась, не знаю точно. Еще говорят, что гимнастка Алина Кабаева жила у нас, а сейчас вроде ее мама осталась.
Наверное, лучшее место для прогулок у нас в районе — парк 70-летия Победы. Особенно хорошо гулять там с детьми — есть большая детская площадка. Также в парке хорошо бегать, а для любителей скейтов есть рампы. Вечером тут особенно красиво — включают подсветку. Летом здесь можно поиграть в футбол на поле, а зимой — покататься на катке. На нем даже проводят городские соревнования.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Еще одна приятная зона для прогулок — у метро «Новые Черемушки». Там есть ярмарка, где можно, кстати, выпить очень вкусного и недорогого кофе. Для детей там работает карусель с лошадками, причем бесплатно. Кстати, цены на товары на этой ярмарке очень доступные.
В нашем районе есть хороший новый ТЦ Prime Plaza. Полный набор — магазины всего на свете, кафе, фуд-корт. Также в Черемушках есть ресторан «Сам пришел». Заведение работает уже много лет и у местных жителей пользуется большой популярностью: там очень вкусно. В среднем на троих тут можно оставить 7000 рублей.
«Самый обычный “спальник”»
Рифад, 70 лет, пенсионер, инвалид-колясочник
Я переехал в Черемушки в 70-е годы, а до этого жил на улице Кржижановского, недалеко отсюда. Конечно, многое поменялось за эти годы. В целом инфраструктура и склад жизни стали другими. .
Особенно меня радует транспорт. Метро здесь открыли в начале 60-х. Мы мальчишками ходили и смотрели, как его строят, — все было открыто.
Криминала в Черемушках никакого не было, не могу выделить каких-то случаев за всю свою жизнь здесь.
У нас было хорошо развито спортивное направление среди школьников. Проводили «Зарницы», турниры по футболу — «Кожаный мяч», по хоккею — «Золотая шайба».
Маломобильным людям, как я, здесь в целом живется нормально, но коляску из подъезда спускать неудобно. В соседнем, например, тоже живет женщина на инвалидной коляске, и там установили пандус, а у нас его пока нет. Из-за того, что в подъезде работает только один лифт, и то не грузовой, детям тяжело закатывать коляску, тесно. Получается так, что сначала спускаюсь я сам, потом дети спускают коляску.
Из знаменитых людей точно знаю, что здесь жил Владислав Третьяк — хоккеист и вратарь сборной СССР. У него квартира была в элитном ЖК «Царское село». Его строили по индивидуальному проекту. Квартиры там с трехметровыми потолками и двумя санузлами. В 80-е жилье тут считалось очень элитным, оно предназначалось для чиновников. Сейчас, конечно, такими домами уже никого не удивить, но квартиры тут так и остались дорогими
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Здесь и первую хрущевку в стране возвели. Появилась она в 9-м микрорайоне, на улице Гримау. Всего их было 16. Причем дома отличались между собой визуально. Территории вокруг были облагорожены — там сделали фонтаны, площадки, по-современному на тот момент обустроили. Иностранцы приезжали сюда из Европы и США, смотрели на хрущевки наши, оценивали. Рядом все для комфорта сделали, такой был целый жилой комплекс, чтоб не отходить от дома: кинотеатр, магазины. Теперь, конечно, это просто самый обычный спальный район.
Где сейчас роддом, раньше был яблоневый сад. Мы туда ходили с пацанами пить, закусывали яблоками. И речка тут недалеко текла, где парк 70-летия Победы, называлась Чура. Ее убрали в трубы и под землей пустили, но так со многими речушками в Москве поступили. Исток ее расположен возле улицы Гарибальди.
«Иногда кажется, что ты не человек вообще»
Екатерина, 31 год, колорист
Я живу в Черемушках 15 лет. Единственное, чего тут не хватает для меня как для молодой мамы, это детских развлекательных центров. Нет и в целом по-настоящему хороших ТЦ, только на «Калужской», но кроме кинотеатра и «Перекрестка» там тоже нет ничего особенного.
В целом мне нравится этот район и вряд ли бы я захотела отсюда уехать. Максимум — хотелось бы перебраться чуть ближе к метро «Новые Черемушки». До этого я жила у метро «Университет», и тот район мне нравился гораздо больше. Но был большой минус: повсюду были преимущественно «сталинки» и ни одной консьержки.
В Черемушках появилось много прикольных, на мой взгляд, новостроек. Но проблема у них в том, что нет нормальных парковок. Например, рядом с нами снесли пятиэтажку и построили «свечку» в 20 этажей. Так вот, на весь этот дом выделили от силы десять парковочных мест. А нам с жильцами нашего дома пришлось ставить шлагбаумы.
Однажды прямо у моего дома убили и ограбили человека. Но это был единичный случай. Выяснилось, что это были пьяные разборки, а не спланированное преступление.
Но в целом я чувствую себя здесь спокойно даже в темное время суток. Думаю, не в последнюю очередь это связано с ценами на покупку и аренду жилья. Они здесь очень высокие. Новым маргиналам в район попасть сложно.
Аренда коммерческих помещений в Черемушках тоже стоит дорого. Это я знаю как предприниматель. Я снимаю помещение у метро «Новые Черемушки» и уже давно думаю о переезде. Но в районе нет вариантов дешевле, чем 50 тысяч рублей в месяц. К сожалению, и отношения с арендодателями нельзя назвать по-настоящему партнерскими. Иногда складывается ощущение, что ты не человек вообще. К тому же у нас постоянно какое-то недопонимание, лифты работают через раз, и прочие подобные проблемы.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Кстати, в районе практически нет салонов красоты. Даже маникюр сделать особо негде. Все, что открывается, — средний уровень в лучшем случае. Только у метро «Новые Черемушки» есть пара неплохих мест. Например, в Гагаринском районе дела с этим обстоят лучше. Я бы туда переехала, если бы не было такой разницы в ценах на жилье. Там оно еще дороже.
«У соседа живет по десять человек»
Галина, 29 лет, ведущий специалист
Я живу в Черемушках больше трех лет. Здесь спокойно, безопасно и зелено.
Недавно я стала мамой и оценила все плюсы и минусы инфраструктуры. С коляской гулять удобно, есть аллеи, которые зимой постоянно чистят от снега, а летом там вообще чудесно. Рядом все необходимое, и транспортная развязка — огонь!
Единственное, что омрачает мою жизнь здесь, — сосед, который сдает квартиру посуточно. Живет у него единовременно человек по десять. Проблема в том, что они постоянно вырывают домофон, чтобы попасть в квартиру, так как ключей на всех не хватает. Жильцам нашего дома это очень не нравится, но пока вопрос решить так и не удалось.
Рядом с моим домом есть все необходимое: метро в пяти минутах ходьбы, МФЦ в шаговой доступности, в соседнем доме детская поликлиника, а чуть дальше — взрослая поликлиника и женская консультация.
А вот нормальных ТЦ, несмотря на то, что их тут достаточно много местечковых, рядом нет. Ближайший хороший — далековато, на проспекте Ленина. Хотелось бы больше мест для развлечений ближе в дому.
Отличное место для прогулок — Воронцовский парк. Я очень люблю это место, особенно летом. Он буквально через дорогу от Черемушек.
Относительно кафе — меня порадовало, что открыли «Джонджоли», я люблю этот ресторанчик. Там хорошее соотношение цены и качества. Но атмосферных кафешек тут тоже нет. Правда, идет реновация, скоро здесь все изменится и, возможно, откроются какие-то новые заведения. А пока тут есть обычные местечковые кафешки или пекарни, а еще «Шоколадница». Беру там всегда кофе с собой.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Чем заняться в Черемушках?
Где поесть:
Черемушкинский рынок (ул. Вавилова, 64/1с располагается уже на территории Ломоносовского района) — один из старейших рынков города. Здесь можно не только поесть в местных кафе и ресторанах, купить домой разных вкусностей, но даже посетить спортивные и развлекательные мероприятия для всей семьи. Их афишу можно посмотреть на сайте рынка. Здесь же работает популярная у столичных жителей сыроварня.
Ресторан The БЫК (ул. Профсоюзная, 64/66, этаж 3) — сетевой мясной ресторан. Позиции основного меню стоят по 300 рублей. Для посиделок вечером лучше бронировать столик заранее, и ожидание блюд может быть достаточно долгим, но чаще всего оно того стоит.
Мяса можно отведать и в стейк хаусе «Бутчер» (ул. Профсоюзная, 45А), но здесь цены значительно выше.
Поесть пиццу и блюда итальянской кухню можно в ресторане Osteria Mario (ул. Профсоюзная, 61 стр. 1), а горячие хинкали и хачапури найти в грузинском бистро «Швили» в том же здании.
Помимо них на территории Черемушек расположены рестораны и кафе быстрого питания: «Вкусно — и точка», «Му-Му», «Бургер Кинг» и другие.
Куда сходить:
_Центр культуры и искусства «Меридиан» предоставляет возможность посещать различные кружки как взрослым, так и детям. Здесь проводятся концерты, представления, фестивали, лекции и мастер-классы.
Сквер гвардии полковника Ф.Г. Ерастова. Здесь есть зона отдыха с фонтаном, детская площадка и зона для игры в футбол и волейбол. Сквер находится недалеко от метро «Новые Черемушки».
Народный парк с пешеходной зоной в микрорайоне «Царское село». Он был комплексно благоустроен по программе «Мой район» в 2019 году. Здесь обустроены зоны отдыха и спортивные площадки с тренажерами для воркаута, футбольное поле и площадка для игры в баскетбол.
Крупные ТЦ: «Черемушки», «Панорама», Prime Plaza, «Калужский».
Транспорт:
На территории района множество наземных маршрутов. Отсюда можно доехать до МГУ, станций метро «Добрынинская», «Кожуховская», «Проспект Вернадского», «Октябрьская», «Ясенево», «Каширская», «Нагорная» и других.
В Черемушках и на границе района расположены станции метро «Профсоюзная», «Новые Черемушки» и «Калужская», открыта станция БКЛ «Воронцовская».
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Инфраструктура:
В районе работает десять общеобразовательных школ, четыре школы-интерната, армянская школа (№ 1110), пять негосударственных гимназий («Газпром», «Развитие», «Доверие», «Британская» и «Ника»), три учреждения дополнительного образования («Юность», «Лидер», «Юниум») и Центр досуга «Хорошее настроение». Также здесь есть Педагогический колледж № 4, музыкальная и две спортивные школы.
На территории Черемушек население обслуживают одна взрослая и две детские поликлиники. Работает Центр планирования семьи и репродукции, Центр реабилитации детей и подростков и стационарное отделение медико-социальной адаптации детей и подростков при ПНД № 12 «Дорога к дому».
Функционируют две библиотеки, девятизальный кинотеатр «Синема-Парк Калужский», пятизальный кинотеатр «Формула Кино Витязь», Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева и дирижерской коллегии, театр «Бенефис» и культурный Центр «Меридиан».