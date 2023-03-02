«Встречали тут и Галкина, и эксгибиционистов…» Как живется в Новых Черемушках — районе первых московских хрущевок

«Практически нет мигрантов»

Маргарита, 27 лет, предприниматель

Я родилась в Черемушках и живу здесь практически всю жизнь. Тут все строится по кварталам — 21-й квартал, 23-й квартал и так далее. Это особенно удобно для обозначения места встречи.

Мне нравится, что этот район расположен недалеко от центра. Добраться до него на общественном транспорте можно за 30 минут. Столько же времени потребуется, чтобы доехать до Воробьевых гор.

Сразу скажу о последних изменениях, которые меня лично очень обрадовали. За пару лет в Черемушках появилось множество новых детских площадок. Теперь здесь есть и парки с тарзанками, и площадка в форме Красной площади, множество интересных горок, песочниц и так далее. Детские сады тут тоже на каждом шагу. Это очень удобно.