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Метро опять поработает круглосуточно

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Московский метрополитен будет работать без перерыва в ночь с 8 на 9 сентября, заявил журналистам заместитель мэра Максим Ликсутов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, с 1:00 субботы до 5:30 воскресенья интервалы движения поездов метрополитена составят от 3,5 до 10 минут, Московского центрального кольца — 10 минут.

Наземный транспорт будет работать по будничному графику. Помимо этого, маршруты, прилегающие к местам массовых мероприятий, получат дополнительный подвижной состав. Также на городском транспорте усилят меры безопасности.

8 и 9 сентября в столице будет отмечаться День города. В праздничных мероприятиях, по информации мэрии, примут участие до 10 миллионов человек. Кроме того, на 9 сентября запланировано проведение выборов мэра Москвы.

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