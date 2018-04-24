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Минтранс Подмосковья разрешил пассажирам с билетами лежать на полу аэропортов

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Министерство транспорта Московской области разъяснило новые правила поведения в аэропортах Московского узла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — сказали в областном Минтрансе.

26 апреля Московская областная дума приняла поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях, которыми регламентируются правила пользования аэропортами Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Согласно документу, штрафы вводятся за засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, а также за прослушивание музыки без наушников.

Нарушением также будет считаться «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и размещение багажа на сиденьях. Помимо этого, под запретом оказалось передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Воздушная гавань Внуково в данный перечень не попала, так как находится в Москве — на территории другого субъекта Российской Федерации.

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