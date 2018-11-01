Московская погода вернется в рамки

Погода в Москве вернется в рамки климатической нормы после похолодания в выходные. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в четверг, 8 ноября.

Отмечается, что теплый западный антициклон, из-за которого в городе держалась теплая погода на 2-3 градуса выше нормы, уйдет с территории столичного региона уже в пятницу.

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять холодный арктический антициклон. Атмосферное давление окажется очень высоким, близким к рекорду», — говорится в сообщении.

Днем в субботу, 10 ноября, ожидается незначительное похолодание до плюс 2-4 градусов при облачности с прояснениями. В ночь на воскресенье, 11 ноября, возможны морозы до минус 3 градусов, днем температура воздуха будет держаться в районе ноля, а в начале недели возможны снег и гололед.

Впервые в ноябре среднесуточная температура станет отрицательной, что соответствует климатическим рамкам зимы.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что зимняя погода, которая обычно устанавливается в Москве примерно 10 ноября, в этом году задержится на 7-10 суток, а снега не стоит ждать до последних чисел месяца.