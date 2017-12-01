Московские сугробы подросли

Высота снежного покрова в Москве за последние сутки увеличилась с восьми до одиннадцати сантиметров. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Гидрометцентр России.

В Подмосковье сугробы оказались выше столичных почти в два раза. В Можайске высота покрова составляет 17 сантиметров, в Клину — 18, а в Наро-Фоминске — 20 сантиметров.

П опрогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. В пятницу возможно похолодание до минус 9 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москву придет волновой атмосферный фронт и ожидаются обложные снегопады. По прогнозам, в столице должно было выпасть до 15 сантиметров осадков, что немного выше климатической нормы декабря.