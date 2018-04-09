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Московский подросток прожил два года с пулей в ноге

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В одну из столичных больниц попал подросток с пулей в ноге, которая застряла два года назад. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером 10 мая бригада скорой помощи доставила в больницу 17-летнего молодого человека, проживающего на улице Дубнинская. У несовершеннолетнего диагностировали наличие инородного тела в левом бедре», — сказал собеседник агентства.

По словам самого подростка, его брат выстрелил в него из пневматического пистолета. Инцидент произошел два года назад в Солнечногорском районе. Молодой человек не захотел сообщать о случившемся в полицию, так как опасался за судьбу родственника.

Подростка госпитализировали, пулю из тела планируется извлечь. Столичная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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