Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московский зоопарк продлил лето

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября в связи с хорошей погодой. Об этом сообщается на сайте организации.

В этот период зоопарк будет открыт с 7:30 до 20:00, кассы будут работать с 7:30 до 19:00.

Уточняется, что теплолюбивые обитатели зоопарка продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах. Посетители в свою очередь получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку и любоваться на его удивительных обитателей.

В июне сообщалось, что белые медведи в Московском зоопарке спасаются от жары с помощью искусственных сугробов, которые делает специальная снегообразующая установка. Кроме того, в вольерах многих обитателей зоосада есть бассейны, где они могут охладиться и поплавать.

Самое читаемое
«Мы имеем весы с двумя дьяволами на разных чашах»
Как новые технологии меняют государство
31 августа
Станиславский и Плутон
Главные события фестиваля Synthposium 5
29 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter