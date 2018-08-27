Московский зоопарк продлил лето

Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября в связи с хорошей погодой. Об этом сообщается на сайте организации.

В этот период зоопарк будет открыт с 7:30 до 20:00, кассы будут работать с 7:30 до 19:00.

Уточняется, что теплолюбивые обитатели зоопарка продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах. Посетители в свою очередь получат возможность еще полмесяца наслаждаться утренними или вечерними прогулками по зоопарку и любоваться на его удивительных обитателей.

В июне сообщалось, что белые медведи в Московском зоопарке спасаются от жары с помощью искусственных сугробов, которые делает специальная снегообразующая установка. Кроме того, в вольерах многих обитателей зоосада есть бассейны, где они могут охладиться и поплавать.