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Московских полицейских решили снарядить очками дополненной реальности

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Для московской полиции планируется создать очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в подготовке проекта.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы заявили, что проводятся тестирования применения технологии распознавания лиц с дальнейшей передачей информации на очки дополненной реальности. Детали проекта собеседники издания раскрывать не стали.

В ДИТ также отметили, что регулярно проводятся пилотные проекты и исследования в сфере видеоаналитики и технологий реагирования на инциденты, в рамках которых тестируют разных производителей.

Источники сообщают, что созданием приложения для распознавания лиц займется компания Ntechlab (проект FindFace). Предполагается, что презентация продукта состоится в октябре 2019 года во время выставки «Интерполитех».

Ранее в мае 2018-го сообщалось, что система распознавания лиц, разработанная Сбербанком совместно с компанией VisionLab, за месяц тестирования помогла правоохранительным органам распознать и задержать 42 преступника в московском метро. Технология была внедрена в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена.

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