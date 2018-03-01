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Московских птиц заставили голодать

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В Москве сократилась популяция городских птиц: голубей, воробьев и ворон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

По его словам, причина сокращения популяции связана с нехваткой кормовой базы и мест гнездования. «К помойкам не проберешься уже, убираются лучше, и, что самое главное — нет естественных буреломов, пустырей, где растут растения и вызревают семена, чем они и питаются. Также идет борьба с клещами, применение средств против насекомых, а все птицы, которые выкармливают птенцов, они выкармливают их насекомыми», — рассказал Мишин.

По его словам, несколько лет назад в Москве начали пропадать соловьи. «Еще три-четыре года назад соловьиные песни в Москве были слышны, особенно в прибрежных зонах. Сейчас это практически сошло на нет», — добавил он.

Орнитолог подчеркнул, что ситуацию можно исправить, создавая в городских парках и прибрежных зонах небольшие заказники с естественной природной экосистемой.

Из-за снежной зимы в Москве птицы остались почти без корма. Как отм6ечал Мишин ранее, снегопады и ледяные дожди, которые прошли в столице во второй половине зимы, повлияли на доступ птиц к ягодам. «Чем больше мы будем подкармливать, тем больше их выживет», — говорил он.

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