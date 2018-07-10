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Московское метро перейдет на круглосуточный режим работы

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Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно, станции будут открыты всю ночь на 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что с 01:00 до 05:30 интервалы между поездами составят от 3,5 до 10 минут. Также будут курсировать автобусы по 13 ночным маршрутам.

В выходные 8 и 9 сентября Москва празднует 871-летие. На эти дни запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. В День города продолжит работать уличный фестиваль «Цветочный джем», где представят свою праздничную программу.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в выходные температура в столичном регионе поднимется до 23-25 градусов, к вечеру похолодает до 9-14 градусов.

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