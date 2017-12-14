Московское метро пополнится станцией в стиле оригами

Москомархитектура утвердила дизайн новых станций Сокольнической линии метро «Ольховая» и «Столбово». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дизайнеры выбрали для «Ольховой» стиль оригами — искусства складывания листов бумаги в затейливые фигуры. Металлическая конструкция наземного вестибюля станции будет повторять форму бумажного самолетика, также конструкции в виде оригами появятся и на стенах и потолке станции.

В отделке станций планируется использовать натуральные материалы — стены и колонны выполнят из мрамора, а полы сделают из гранита.

В октябре заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в Москве возможно построить еще четыре новые линии метро. До этого руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ближайшие несколько лет — до 2020 года — на строительство метро в городе будет выделено почти 600 миллиардов рублей.