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Московскому метро предрекли большие перемены

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Парк московского метро значительно обновится с ближайшие годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».

По словам градоначальника, метрополитену будет поставлено 1600 новых вагонов. «Таким образом парк (...) обновится практически на две трети. Ну и дальше будем добиваться того, чтобы 100 процентов вагонов метро были самыми лучшими, самыми современными», — добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что обновление проводят с использованием новейшей продукции. «Мы обновляем его самыми современными вагонами под названием „Москва“, которые отвечают самым высоким мировым требованиям», — сказал он.

5 марта Собянин сообщил о планах увеличить протяженность линий столичного метрополитена в два раза к 2025 году.

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