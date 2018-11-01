Москве пригрозили снежным ударом

В начале следующей недели Москву ждет снежный удар. Об этом рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, в ночь на воскресенье, 11 ноября, ожидаются морозы до минус семи градусов. В понедельник температура воздуха не поднимется выше ноля. При этом возможны небольшие осадки.

Ко вторнику, 13 ноября, к Москве подойдут снежные тучи, отметил Киктев. Осадки будут не слишком интенсивными, однако из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров. Он продержится минимум до конца недели, после чего ожидается новая волна потепления.

Ранее сообщалось, что погода в Москве вернется в рамки климатической нормы после похолодания в выходные.