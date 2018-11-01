Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москве пригрозили снежным ударом

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В начале следующей недели Москву ждет снежный удар. Об этом рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, в ночь на воскресенье, 11 ноября, ожидаются морозы до минус семи градусов. В понедельник температура воздуха не поднимется выше ноля. При этом возможны небольшие осадки.

Ко вторнику, 13 ноября, к Москве подойдут снежные тучи, отметил Киктев. Осадки будут не слишком интенсивными, однако из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров. Он продержится минимум до конца недели, после чего ожидается новая волна потепления.

Ранее сообщалось, что погода в Москве вернется в рамки климатической нормы после похолодания в выходные.

Читайте также
Самое читаемое
«Чертаново знают те, кто и в Москве-то ни разу не был»
Зачем дизайнер делает футболки с названиями непопулярных московских районов
6 ноября
«С левой стороны — ресторан, а с правой — сауна»
Во что превратили порт Хельсинки архитекторы-моржи
4 ноября
«Чувство неподдельной любви к дому»
Преимущества и недостатки интерактивных домов будущего
7 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter