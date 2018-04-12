Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичам пообещали возвращение зимы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На столичный регион наступает североатлантический циклон, который принесет с собой похолодание и дожди. Как сообщает центр «Фобос», в конце следующей недели возможен мокрый снег.

«Суббота окажется самой дождливой – до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — утверждают синоптики.

В ночь на вторник, 17 апреля, в Москву пришла первая в этом году гроза.

Самое читаемое
«Пришлось схватить его за пах»
Москвич спасал кошек из подвалов, а попал под уголовную статью
Cегодня
«Меня пугают обнаженные тела»
Актриса Мария Смольникова о крокодилах и театральных экспериментах
17 апреля
«Архитектура в эпоху машинизма»
ЧТЕНИЕ: статья-манифест Ле Корбюзье
16 апреля
«С роботами работать легко. А у меня тут люди…»
Дирижер Павел Коган о буйволах, гладиаторах, Гоа и вечных ценностях
13 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter