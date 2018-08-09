Москвичей бесплатно прокатят на электробусах

Первые электробусы в Москве выйдут на маршруты 3 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным. До 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а еще через год вообще перестанет брать дизельные автобусы», — уточнил он.

Как сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, к 2030 году автобусный парк столицы будет состоять только из электробусов.

Электробусы оснастят современным оборудованием: системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. Кроме того, в них будет бесплатный Wi-Fi.