Москвичи открыли купальный сезон и поплатились

В столице 14 апреля спасли двух мужчин, попытавшихся искупаться в водоемах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Один из них, 29-летний москвич, утром залез в пруд на улице Суздальской (вероятно, имеется в виду Суздальский пруд в Новокосино). Его госпитализировали с переохлаждением.

Примерно в это же время из Москвы-реки в районе Строгинской поймы вытащили 76-летнего пенсионера. Его также отправили в больницу.

14-15 апреля в столице наблюдается солнечная погода, температура воздуха днем достигала 17 градусов по Цельсию.

В прошлом году купальный сезон в Москве официально был открыт 1 июня, но из-за холодной погоды жители массово начали купаться в столичных водоемах ближе к концу июля.