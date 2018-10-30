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Москвичи вспомнят Революцию в тепле

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Среда, 7 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Все благодаря влиянию антициклона, который обеспечит жителей столичного региона солнечной и сухой погодой при температурном фоне на четыре градуса выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Днем в Москве ожидается до плюс 6-8 градусов при переменной облачности, без осадков, однако местами возможен туман. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление незначительно снизится до 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее в «Фобосе» сообщали, что климатическая зима в Москве настанет только в последних числах ноября, то есть на 7-10 суток позже, чем обычно.

7 ноября (25 октября по старому стилю) в СССР отмечался главный государственный праздник — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

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