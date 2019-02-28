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Москву начали готовить к генеральной уборке

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Москву будут чистить после зимы весь апрель, написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.

«За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький», — заверил он.

По словам Собянина, в течение месяца городские службы должны вымыть фасады домов, убрать оставшийся мусор и освежить разметку на дорогах. Кроме того, горожан позовут на традиционные субботники 13 и 20 апреля.

В прошлом году в Москве в апреле также прошло два общегородских субботника, а срок окончания уборки столицы опеределили на 21 апреля. Горожанам, заметившим после этого числа на улицах мусор или грязь, предлагалось оставить жалобу на портале мэра и правительства.

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