Москву охватит рекордная жара

Понедельник, 18 июня, станет самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня столичный регион снова будет находиться под защитой гребня антициклона, благодаря чему москвичей ждет солнечная и не по сезону жаркая погода с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы», — пояснили в метеослужбе.

Так, по прогнозам синоптиков, днем воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов выше нуля. В Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 30 градусов. При этом будет наблюдаться небольшая облачность, осадков не ожидается.

Как пояснили в центре погоды агентству «Москва», теплая погода сохранится в столице и на протяжении всей рабочей недели, однако со вторника в город придут дожди. «Во вторник увеличится вероятность дождей, прогремят грозы, мы ожидаем 25-26 градусов, по области 22-27 градусов. В середине недели в столице и области будет преобладать умеренно теплая, без существенных осадков погода с температурой в дневные часы 25-28 градусов», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, к концу недели вероятность кратковременных дождей снова возрастет, а температура снизится до плюс 22-23 градусов.

На данный момент самым теплым днем 2018 года считается 2 мая, когда воздух в столице прогрелся до плюс 27,9 градуса.