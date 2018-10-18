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Москву скует гололедица

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В ряде районов Москвы 26 и 27 октября возможна гололедица. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Ночью 26 и 27 октября температура в отдельных районах Москвы опустится до минус одного градуса. В связи с этим прогнозируется образование наледи на дорогах», — сказал он.

Однако устойчивый снежный и ледяной покров пока что не появится из-за высокой дневной температуры.

Ранее Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам подождать несколько дней с заменой резины. Сам синоптик признался, что сделает это на выходных, так как при температуре ниже плюс пяти градусов сцепление резины с дорогой ухудшается.

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