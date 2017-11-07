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Названы главные проблемы Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные проблемы, с которыми сталкивается российская столица. Об этом в субботу, 11 ноября, пишет «Российская газета».

По словам градоначальника, в числе главных вызовов — пробки, нехватка общественных пространств, дефицит инноваций, необходимость постоянно совершенствовать образование и здравоохранение. «Если бы город последовательно не решал все эти проблемы, Москва никогда не угналась бы за европейскими городами, и даже могла отстать от других российских мегаполисов», — отметил он на пленарном заседании Всероссийского экономического собрания, посвященного Дню экономиста.

Собянин указал, что столица вышла в мировые лидеры по транспортной инфраструктуре, очистила общественные пространства от незаконных зданий, а также переломила старые тенденции в образовании. Он подчеркнул, что преобразования ведут к улучшению жизни москвичей, и выводить эти сферы на новый уровень предстоит и дальше.

Ранее Собянин на своем персональном сайте рассказал, как в школьные годы занимался благоустройством в ханты-мансийском поселке Березово.

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