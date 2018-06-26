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Названы сроки появления метро в аэропорту Внуково

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Линию метро в столичный аэропорт Внуково начнут проводить после запуска новой Калининско-Солнцевской ветки до станции «Рассказовка». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время посещения авиаузла в честь его 77-летия. Слова мэра цитирует портал правительства Москвы.

«Буквально недавно приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтина и до Внукова. До Рассказовки мы введем линию уже скоро. Технически она готова, речь идет о пусконаладочных работах. Дальше уже делаем камеру съезда в сторону Внукова, проектируем этот участок. Я думаю, что в течение лет трех построим эту линию», — сказал он.

Мэр также отметил, что в связи с открытием станций «Солнцево», «Новопеределкино», «Рассказовка» изменится вся транспортная система в прилегающих районах города. «Из аэропорта тоже будет организовано движение автобусов специально до Рассказовки и до железнодорожной платформы Сколково», — уточнил Собянин.

В начале мая глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщал, что станция метро «Внуково» может быть построена в непосредственной близости от аэропорта. Проект ветки до аэровокзала планируется утвердить уже в 2019 году.

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