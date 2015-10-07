Где спят москвичи. Урбанист Петр Иванов о менталитете жителей окраин

Например, одна женщина рассказала, что компания ее сына любит настольные игры. Но играть им негде — живут все с семьями, дома неудобно. Им надо искать какое-то место, и они вынуждены ездить на метро с двумя пересадками в антикафе на “Чистых прудах”... После этого рассказа мы обходим район и понимаем, что мест для игры хватает. Например, в местной библиотеке есть игротека — столы для настольных игр, шкаф с настольными играми. Там есть все, что хочешь. И там собирается другая тусовка. Еще есть две кальянные, где тоже можно играть. Но люди совсем не знают, что им предоставляет район.

Обычное — не значит плохое

Как-то так повелось в российской культуре, что обычное рассматривается как плохое. То есть если человек думает, что у него район обычный, это значит он подспудно считает, что у него некачественное благоустройство, не может быть никаких качественных учреждений культуры и мероприятий в районе, не может быть чего-то такого, что его минимально удовлетворит.

В одном из дворов в Южном Бутове есть композиция из скелетов динозавров — «Южное Бутово миллион лет назад». И она удалась.

Однажды мы взаимодействовали с главой управы одного района и предлагали разработать проект двора, который бы, за счет вовлечения жителей стал бы адекватным их потребностям и повседневным практикам, то есть стал бы нормальной городской средой. Но почему-то мы вообще не встретили понимания у чиновника. В ответ он нам начал рассказывать: а вот знаете, в соседнем районе сделали двор, там с драконами, там еще рыцари есть... То есть люди не умеют ценить простое «хорошо», все подсознательно ждут «вау!» — или ругают. Нормальное, как в восприятии горожанина, так и в восприятии администратора – плохо.

Поэтому человек зачастую выключается из поиска возможностей на районном уровне. Допустим, почти никто не попытается даже забить в поиске в Google «Район Зюзино библиотека». Потому что откуда в Зюзине, «нормальном» районе, может взяться хорошая библиотека?