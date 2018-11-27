Пассажиры провезли в московском метро гроб

Пассажиров московского метро заметили на одной из станций с деревянным гробом. В пресс-службе подземки сообщили, что перевозка негабаритного груза была дополнительно оплачена, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Так как перевозимый пассажирами предмет не относился к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке. В метро можно провозить крупные грузы за отдельную плату. Предельно допустимые размеры багажа, который можно провести в метро, указаны в правилах», – рассказал представитель метрополитена.

Он также отметил, что сотрудники службы безопасности досмотрели гроб – внутри он был пуст. Багаж был также дополнительно измерен с помощью рулетки.

Ранее в апреле сообщалось, что сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге.