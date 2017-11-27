Подобраны новые площадки для реновации в Москве

Новые площадки для строительства жилья по программе реновации в Москве утвердят в ближайшее время. Об этом сообщил в субботу, 2 декабря, заммэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент уже есть 210 стартовых площадок, планируется утвердить еще 26. На них можно будет построить 600 тысяч квадратных метров жилья, добавил заммэра. «На следующей неделе, наверное, будет постановление правительства по этой теме», — уточнил Хуснуллин.

В середине ноября стало известно, что жилье для переселенцев по программе реновации появится на месте Ховринской больницы, которую готовят к сносу.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что первые жильцы хрущевок смогут въехать в новые дома в ближайшие месяцы.

В программу реновации включили 5175 домов. Среди них есть 218 зданий, предмтавляющих историческую и архитектурную ценность.