«Даже магазинные пряники тут вкуснее, чем те, что привозят в Москву». Зачем москвичам ездить в Тулу на выходные
Практически ровесница Москвы, Тула расположилась всего в 170 километрах южнее столицы. Славится этот город не только ружьями, самоварами и знаменитыми пряниками. В Туле нашли место более 300 памятников — от исторических до самых современных. Есть, где погулять, отдохнуть от московской суеты, да и на что посмотреть. Почему стоит выбрать выходные и обязательно съездить сюда на пару дней, в нашей рубрике «Поехали!» рассказывает уроженка Тулы и обозреватель «Мосленты» Валентина Львова.
«На вокзале, с которого частенько ездил Лев Толстой»
Я родилась в Туле и прожила там свои первые семнадцать лет. Казалось бы, я не должна себя чувствовать туристкой сейчас, спустя годы, но город стремительно меняется и удивляет: новое возникает на каждом шагу, это связано как с музеями, городской скульптурой, так и с кафе и ресторанами. Да и время в пути от Москвы до Тулы уже иное. Раньше, если ехать с Курского вокзала, требовалось четыре с половиной часа на электричке. Три с половиной — это если на «скором», идущем на юг, с неизбежными плацкартными вагонами.
Фото: Free Wind / Фотобанк Лори
Сейчас РЖД достигло других, меньших временных показателей. В принципе, в Тулу со стороны Москвы можно въехать либо на поезде, либо на автомобиле или автобусе. В первом случае путешественник оказывается на Московском вокзале, с которого частенько ездил в Ясную поляну Лев Толстой.
Здесь же сегодня — бронепоезд N13 Тульский рабочий. Он восстановлен по старым фотографиям. Здесь есть и пушки, и вагоны для штабных. Своя пекарня, дрезина. Вагоны для солдат, набивавшиеся уходящими на фронт, как в жестяные банки — без окон, где слышен лишь стук орудий. Там же на пути стоит и вагон для привилегированных лиц советского государства в 70-е годы. Идеальная экскурсия для детей начальных классов: без пафоса, но с гордостью за военное прошлое. Дальше можно сесть на общественный транспорт и доехать до конца Красноармейского проспекта. Как только проспект закончится, знайте — вы рядом с Кремлем.
Во втором случае автомобилист проезжает полгорода с севера, пересекая город также до Кремля.
Когда-то сюда приходили на пленэр ученики художественной школы имени Поленова. Повсюду росла трава, кирпичные башни казались неухоженными и заброшенными. Сегодня здесь роскошная набережная, отреставрированные соборы и очень милое современное пространство «Искра», с кафешками и галереями. Но обо всем по порядку.
«Смутные времена»
Первое упоминание о Туле в летописях относится к 1146 году. Это на год больше, чем у Москвы, хотя многие археологи и считают, что вставка про Тулу в Никоновскую летопись и была, скажем так, недостоверной, сделанной в интересах «геополитики».
Работник Тульского архива прибивает объявление о забастовке над входом в здание
Фото: Сергей Титов / РИА Новости
Междоусобные войны Тула переживала бурно, начиная с рязанских князей. Уже потом, сильно позже, появился и Лжедмитрий Первый, который дожидался в тульском Кремле падения Москвы.
Другой бунтарь, Иван Болотников, в начале 17 века умудрился сдерживать осаду Тулы несколько месяцев, после чего царские войска запрудили реку Упу и затопили Кремль.
Потом был еще один Лжедмитрий — «тушинский вор», так что смутные времена войны с поляками Тула переживала весьма активно. Но главное, что произошло с городом, началось с Петром Первым. Именно он основал в 1712 году первый в России Оружейный завод.
«Стала похожа сама на ружье»
У Тулы есть что-то вроде гимна. Его всегда играли на день города и по военным праздникам. Из каждой радиоточки неслось: «Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружье». И это ружье регулярно стреляло. А тульский Музей оружия на сегодня —одна из уникальнейших коллекций.
Здание Тульского государственного музея оружия.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Его вы сможете увидеть с правой стороны, еще не доезжая до Кремля. Спутать это здание невозможно ни с чем: оно построено в виде воинского шлема. Музей был основан еще в 1724 году при оружейном заводе, а новый дом для экспозиций создали 10 лет назад. И это совершенно особое пространство: с арендой конференц-залов, интерактивным тиром, библиотекой, сувенирной лавкой, парковкой для посетителей.
«Пряники купить можно на любом углу»
Про то, что в Тулу со своим самоваром не ездят, известно всем. Да и пряники свои тут не нужны. Пряники, кстати, купить можно на любом углу, от вокзала до сувенирных лавок. Один из главных критериев для покупки — свежесть.
Да, пряники могут храниться достаточно долго, но почему-то даже простые магазинные в Туле вкуснее, чем сделанные по тому же рецепту, но перевезенные в Москву.
Забавно, но музей Тульского пряника достаточно молод — его основали в 1996 году. Там собрано более 2000 экспонатов, среди которых наиболее ценными являются печатные доски. Ведь почему пряник назывался печатным? А дело в том, что резчики по дереву изготавливали форму, в которой, как гравюра на тесте, потом пропечатывался узор. Существует и памятник Тульскому прянику, вокруг которого летом можно попрыгать по «живым фонтанам».
Производство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле.
Фото: Андрей Варенков / РИА Новости
Музей самоваров в Туле немногим моложе — он открылся в 1990 году. Но это удивительная коллекция, где есть даже самовар на три капли воды, а есть самовар в виде флорентийской вазы.
«Тут и “Тургенев” с фуагрой, и стейкхаусы с устричными»
Конечно, основная проблема поездок в Тулу зимой — погода. Тут уж особо не разгуляешься по паркам, не померзнешь у памятников (а их очень много в современной Туле — от Петра Первого до Тещи и Ежика). Да и в Ясную Поляну, несмотря на небольшое расстояние — всего 14 километров — без лыж лучше не ездить.
Усадьба классика довольно велика, это не особнячок и не замок, к которому можно прибыть на четырех колесах. Так что лучше всего будет осмотреть соборы Кремля, благо, можно погулять по недавно обустроенной набережной реки Упы, а потом, не замерзая, нырнуть в любую кофейню или один из ресторанов «Искры».
Только стоит помнить: Тула находится достаточно близко от Москвы, чтобы рассчитывать и на финансовую, и на гурманскую составляющую одновременно. В городе есть и свой аналог московского «Пушкина» (он называется «Тургенев») с фуагрой, и стейкхаусы с устричными. Можно найти вполне умеренные цены, но вот незадача: нормальные комплексные обеды, когда с тебя не дерут 900 рублей за блюдо, возможны лишь в рабочие дни. Как это и бывает с бизнес-ланчами. Но посидеть с приятностью можно.
Основная гастрономическая «тусовка» находится на улице Советская, 11. Грузинская кухня от «Шардена», например. Думаете, причем тут французский художник? Да и не причем.
Городские кафе и рестораны
Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори
«Наша семья создала уютный уголок Сакартвело в нашей любимой Туле, чтобы вы могли почувствовать настоящее грузинское гостеприимство и ритм самой оживленной улицы Шардени в нашем родном Тбилисо!» — пишут хозяева ресторана.
Рядом творят в Saldens Портерхаус: здесь можно и буйабес съесть за 500 рублей, и рамен — за 300, и свиную шейку — за 730, и ригатони со спаржей и куриной грудкой — за 590.
Приятное бистро – What eles. Богатый выбор среди брускетт, да и цены одного основного блюда — в районе 500 рублей. Девиз: неожиданные блюда из обычных продуктов.
Еще одно любимое заведение гуляющих у Кремля – Ресторан «Культура», где смешано множество стилей и историй. Говорят, раньше тут кормили благородных тульских барышень из Епархиального училища, а теперь в ресторане играет живая музыка. Блюда — от 500 рублей за пасту и выше.