«Даже магазинные пряники тут вкуснее, чем те, что привозят в Москву». Зачем москвичам ездить в Тулу на выходные

Сейчас РЖД достигло других, меньших временных показателей. В принципе, в Тулу со стороны Москвы можно въехать либо на поезде, либо на автомобиле или автобусе. В первом случае путешественник оказывается на Московском вокзале, с которого частенько ездил в Ясную поляну Лев Толстой.

Здесь же сегодня — бронепоезд N13 Тульский рабочий. Он восстановлен по старым фотографиям. Здесь есть и пушки, и вагоны для штабных. Своя пекарня, дрезина. Вагоны для солдат, набивавшиеся уходящими на фронт, как в жестяные банки — без окон, где слышен лишь стук орудий. Там же на пути стоит и вагон для привилегированных лиц советского государства в 70-е годы. Идеальная экскурсия для детей начальных классов: без пафоса, но с гордостью за военное прошлое. Дальше можно сесть на общественный транспорт и доехать до конца Красноармейского проспекта. Как только проспект закончится, знайте — вы рядом с Кремлем.