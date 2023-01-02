Но удобнее всего — фирменные поезда, в расписании часто указанные как дневные экспрессы. Цена билета начинается где-то от 840 рублей, если речь идет о сидячем вагоне. Купе или тем более СВ брать просто бессмысленно. Фирменный состав идет от Москвы до Ярославля чуть больше трех часов. Стоит ли переплачивать, если придется потратить времени немногим больше, чем на дорогу от работы до дома по московским пробкам?

А если вы отправитесь на «Ласточке», идущей из столицы в Кострому с остановкой в Ярославле, путь займет всего 2 часа 57 минут. Правда, билеты чуть подороже — от 1157 рублей.