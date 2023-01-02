«Если встречу назначили "под пальцем", вам — к Ленину на Красной площади». Зачем москвичам ехать на выходные в Ярославль
Три с небольшим часа на поезде, и вы — в одном из самых красивых городов на берегу Волги, в Ярославле. Уже давно его называют жемчужиной Золотого кольца. Основанный в 1010 году, сейчас это город с примерно 700 тысячами жителей. И если хочется на некоторое время оторваться от столичной суеты, побродить по уютным улицам мимо особняков позапрошлого столетия или увидеть сохранившиеся храмы XVII века, вам сюда. Выпускающий редактор «Мосленты» Анна Поваго родилась и выросла в этом городе. Она знает, почему москвичам стоит хоть раз провести выходные в Ярославле.
Про поезда, автобусы, машины и пробки на Ярославке
Самый простой и быстрый способ добраться до Ярославля из Москвы — сесть на поезд. В последние лет 15, а может быть, и больше сообщение между двумя городами стало настолько интенсивным, что подходящие рейсы стартуют с Ярославского вокзала практически каждый час.
Но удобнее всего — фирменные поезда, в расписании часто указанные как дневные экспрессы. Цена билета начинается где-то от 840 рублей, если речь идет о сидячем вагоне. Купе или тем более СВ брать просто бессмысленно. Фирменный состав идет от Москвы до Ярославля чуть больше трех часов. Стоит ли переплачивать, если придется потратить времени немногим больше, чем на дорогу от работы до дома по московским пробкам?
А если вы отправитесь на «Ласточке», идущей из столицы в Кострому с остановкой в Ярославле, путь займет всего 2 часа 57 минут. Правда, билеты чуть подороже — от 1157 рублей.
Здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Добраться до Ярославля можно также на автобусе, но этот способ лучше выбирать тем, кто по каким-то причинам железную дорогу просто не выносит. Стоимость билета в этом случае варьируется от 800 до 860 рублей. Рейсы стартуют с Центрального автовокзала и автовокзала Северные Ворота. Но времени на путешествие уходит гораздо больше.
В лучшем случае автобус от Москвы до Ярославля доберется за четыре с половиной часа. На сайтах вокзалов и перевозчиков часто обещают довести вас до места за пять часов — это среднее время в пути. Но все зависит от МКАД и Ярославского шоссе, а пробки там практически постоянно.
Те же сложности ждут автомобилистов. Путь по Ярославке — классика. Но если вы выехали из дома чуть позднее пяти утра, вы тут же становитесь участником лотереи.
Повезет вам пролететь мимо Королева на полном ходу или придется постоять где-то в Пушкине или у поворота на Ивантеевку, одному богу известно. Есть альтернативный вариант — ехать через Дмитров. Дорога длиннее, но пробок там практически нет.
Про отели, терема и возможность снять квартиру на сутки
С размещением в городе проблем возникнуть не должно. Во-первых, в Ярославле несколько сотен отелей, гостиниц и хостелов. Все они запросто ищутся в любой поисковой системе.
Здесь есть как привычные любому туристу отели европейского образца, так и более тематические гостиницы. Например, можно найти место с старорусским колоритом, а то и вообще поселиться в резном тереме в самом центре города. Почему бы и нет? А можно выбрать мини-отель буквально на десять номеров, чтобы почувствовать себя максимально уединенно.
Вид с высоты на старинный Спасо-Преображенский монастырь, Ярославль
Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Чем ближе к историческому центру и чем больше услуг входит в стоимость проживания, тем ценник, конечно, выше. Но в целом снять номер в ярославской гостинице сравнительно недорого — в среднем за ночь просят от 2500 до 6 000 рублей. Часто в эту сумму входит завтрак. Ну, а Wi-Fi в номерах — это уже атрибут банальной вежливости, он везде.
Вряд ли есть смысл снимать в Ярославле хостел, но такие варианты тоже найдутся. Проживание — от 400 рублей в сутки. Правда, кажется, это что-то сродни экстремальному туризму.
Также всегда есть возможность снять на сутки квартиру. В центре города это обойдется примерно в те же деньги, что и номер в отеле. Конечно, интернет будет не везде, но с сегодняшними тарифами мобильных операторов это не так принципиально. Связь в городе есть, ловит отлично.
Про прогулки по набережным и слияние двух рек
Самое главное в Ярославле — гулять. По магазинам можно походить и в Москве, концертов и спектаклей в столице тоже значительно больше, так что подобный культурный отдых можно скорее отнести к бонусам по желанию. Но прогулки — в Ярославле это обязательно.
Исторический центр — сравнительно небольшая территория с отлично сохранившейся застройкой прошлых веков.
Иногда даже аудиогид или гид реальный могут оказаться здесь ни к месту. По этому городу хорошо просто ходить и смотреть на старые здания, наблюдать, как жители города вписывают их в современную жизнь, открывая на первых этажах магазинчики, кафе, салоны красоты и студии маникюра.
Обязательно стоит выйти на набережную Волги. Несмотря на то что это любимое место для прогулок у самих ярославцев, там никогда не бывает слишком шумно и многолюдно. В конце концов, у набережной два уровня. Если на верхнем толпа, можно всегда спуститься вниз. Виды там…
Свято-Успенский кафедральный собор на берегу Волги в Ярославле
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Город был основан на месте, где в Волгу впадает еще одна река — Которосль. Там, где они сливаются друг с другом, в воду врезается треугольный уступчатый мыс. Его называют Стрелкой. К тысячелетию Ярославля, которое город отметил в 2010 году, здесь привели в порядок территорию, поставили новые поющие фонтаны, посадили деревья. Летом это отличное место для прогулок. Зимой здесь тоже очень красиво, но холодновато — на Стрелке вы открыты всем ветрам.
Про самые исторические здания
Над Стрелкой на высоком берегу стоит один из самых новых соборов в Ярославле — Успенский. Его возвели также во время подготовки к тысячелетию города. Если точнее, собор восстановили. Когда-то он стоял примерно на этом месте, но был разрушен.
За ним начинается Демидовский сад, ведущий на главную площадь исторического центра — Советскую. Здесь стоит один из самых красивых храмов Ярославля, его визитная карточка — церковь Ильи Пророка. Если перед поездкой вы посмотрите фото городских видов, вы обязательно ее там увидите.
Окружают площадь построенные в XVIII веке при Екатерине Великой здания губернских присутственных мест и казенных палат. А прямо напротив церкви — образец советской архитектуры 1981 года. В народе его иногда называют «пентагоном». А вообще, это здание правительства Ярославской области…
Матч по хоккею с мячом между командами «Медведь» (Ярославль) и «Старт» (Нерехта) на катке на Советской площади Ярославля
Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Кстати, именно на Советской площади каждый год появляется главная елка города, и все зимние развлечения также доступны именно здесь.
Если говорить о церквях, то их в городе несколько десятков, даже если не вспоминать о ближайших к Ярославлю, но технически расположенных на территории области.
Большинство находится в центре. Если будете гулять по набережной в сторону автомобильного и железнодорожного мостов через Волгу, иногда посматривайте во дворы. В советские времена церкви иногда обносили жилой застройкой, чтобы спасти от разрушения.
А один из самых красивых храмов города — церковь Богоявления на Богоявленской площади. Очень яркая, краснокирпичная, с изразцами. Даже если религия нисколько вас не касается, архитектура равнодушными не оставит. Потому что… во-первых, это красиво.
Про колокольню, музыку, макет и Машу
Музеев в тысячелетнем городе… столько, сколько и может быть в тысячелетнем городе. Они — везде. Сам центр — сплошной музей.
Обязателен к посещению Ярославский музей-заповедник. Войти в него можно с Богоявленской площади или с набережной реки Которосль. И сразу покажется, что вы прошли через портал в другое время и пространство.
Музей был создан на территории бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря. Внутри можно найти все — от краеведческих экспозиций до самых современных выставок. Также можно подняться на колокольню. Конечно, это уже давно не самая высокая точка Ярославля, но оттуда открывается очень красивый вид на центр города.
В заповеднике же живет символ города — бурая медведица Маша. Эту девушку 34 лет здесь все знают, уважают и почитают. Главное — не пытаться ее погладить. Она этого не любит.
Медведица Маша, живущая в Ярославском музее-заповеднике
Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ
Еще один музей, в который стоит зайти, — «Музыка и время» на Волжской набережной. Здесь собрана уникальная коллекция музыкальных инструментов, часов и предметов быта со всей Ярославской области. Сюда стоит прийти, если хочется почувствовать, как соединяются друг с другом разные эпохи и человеческие судьбы.
А несколько лет назад в городе появился шоу-макет «Золотое кольцо». Посетители могут увидеть все города знаменитого маршрута в миниатюре. Макет максимально приближен к реальности.
Про «ярославский Арбат», кофейни и рестораны
Кафе, бары и рестораны в центре города — на каждом шагу. Средний чек — на порядок ниже московского, так что составляет около полутора тысяч рублей. Точек, где можно взять кофе навынос, еще больше, но самая милая — на Красной площади. Это старенький мини-автобус, переделанный в кофеенку.
Украшенная к Новому году улица Кирова, Ярославль
Фото: Илья Бесхлебный / Фотобанк Лори
Наверное, самое большое количество кафе сосредоточено на улице Кирова. Местные называют ее «наш Арбат». С настоящим Арбатом ее, правда, роднит только одно — она пешеходная. Зато бары, кофейни и ресторанчики тут в каждом здании.
Вообще, по центру рассыпано множество заведений. На Первомайском бульваре, например, находится известный ресторан грузинской кухни «Мамука», во дворах между улицами Нахимсона и Депутатской расположился арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да», родной и одноименный брат того клуба, что был открыт в Москве еще в 1999 году. На улице Собинова — отличный и известный среди горожан бар DUDKI. А на пересечении Первомайской и Революционной улиц можно попить кофе и перекусить в кофейне «Рога и копыта», а потом попасть в ресторан «Иван Васильевич».
Перечислить все заведения в центре города невозможно. Их слишком много.
Театр имени Волкова в центре Ярославля
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Про театр, ворота и усадьбы
Короткий текст вряд ли может вместить все, что хочется сказать об этом городе. Считается, например, что именно здесь в 1750 году возник русский театр. Об этом напоминает памятник его основателю Федору Волкову в центре города и, собственно, театр его имени на одноименной же площади.
Напротив него стоит Знаменская башня, бывшая когда-то воротами в Ярославль, а теперь ставшая одной из достопримечательностей его центра. Здесь вообще много красивых зданий. В большинстве из них сегодня — музеи, университеты или различные ведомства. Но некоторые были выкуплены и превратились в частные дома. Несколько таких усадеб можно увидеть все на той же набережной.
Про зарплаты, магазины и памятные вещи
Сами жители — люди приветливые и отзывчивые. Навязываться никогда не станут, но, если потребуется помощь, все расскажут и покажут.
Ярославль считается довольно процветающим областным центром. Средние зарплаты здесь держатся на уровне чуть более 40 тысяч рублей, так что уровень жизнь горожан можно считать относительно высоким.
Исторически сложилось так, что Ярославль — город торговый. Магазинов, супермаркетов и совсем маленьких лавочек здесь очень много. Но если хочется привезти из города что-то по-настоящему оригинальное, стоит обратить внимание на места, где продаются сувениры или предметы интерьера. До сих пор ярославские мастера сдают в такие места на реализацию вещи, созданные своими руками. Сувенир, сделанный в одном экземпляре, наверное, лучше всего может сохранить воспоминания о поездке.
Памятник онователю Ярославля князю Ярославу Мудрому на площади Богоявления
Фото: Pukhov K / Фотобанк Лори
Про «мужика с тортом», «палец», «пятку» и «Бродвей»
И последнее. Как и в любом другом городе, здесь у всего — два имени. Одно — официальное, прописанное во всех путеводителях, а второе — исключительно местное.
Так что, если в Ярославле назначили встречу «под пальцем», вам — в памятнику Ленину на Красной площади. Позвали «пересечься под пяткой»? Ищите памятник сидящему Ильичу на проспекте его имени.
Если вас позовут к «голому мужику», не пугайтесь и не думайте лишнего. Речь о памятнике Федору Волкову на площади, также носящей его имя. Дело в том, что автор скульптуры одел основателя русского театра по моде его эпохи. Костюмы тогда были весьма облегающими…
О «ярославском Арбате» разговор уже был. Помимо него, здесь есть и свой Бродвей — так еще в 80-х, если не раньше, местная молодежь, увлеченная хиппи, а потом и роком, привыкла называть Первомайский бульвар, ведущий от театра имени Волкова на набережную Волги.
А самая знаменитая скульптура города — «мужик с тортом». Официальное ее название — памятник Ярославу Мудрому, основателю города, на Богоявленской площади.