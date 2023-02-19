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00:01, 19 февраля 2023
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«Можно и к космосу стать ближе, и с призраком несчастной Лидочки познакомиться» Зачем москвичам ехать в Калугу

Калуга, стоящая на реке Оке, — место, навсегда связанное со всей отечественной космонавтикой. Именно здесь родился ее основоположник Константин Циолковский, здесь же был открыт первый в мире Музей космонавтики. Сегодня Калуга — небольшой и уютный город, в который запросто можно добраться из Москвы за пару-тройку часов. Зачем москвичам ехать сюда, что можно посмотреть, где погулять и что попробовать, «Мосленте» рассказала калужанка Светлана Макиевская.

«Можно и к космосу стать ближе, и с призраком несчастной Лидочки познакомиться» Зачем москвичам ехать в Калугу
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На чем доехать от Москвы до Калуги

Самый короткий и удобный путь в Калугу из Москвы — сесть на экспресс на Киевском вокзале. Он идет всего 2 часа 40 минут, а билет стоит 650-750 рублей в одну сторону. Кроме экспрессов, ходят электрички класса «стандарт плюс». Поездка стоит 566 рублей, время в пути — 3 часа 15 минут. Есть еще и обычные электрички, но ехать на них я бы не советовала — цена и время в пути те же, а вот удобство точно не обрадует. В таких поездах очень старые жесткие сиденья и двери. Поэтому, если вы приобретаете билеты или выбираете рейс с помощью транспортных приложений, всегда смотрите тип поезда.

Электрички и экспрессы приходят на платформу вокзала «Калуга-1».

Можно добраться и на автобусе, но тут время пути из Москвы до Калуги точно предсказать невозможно из-за пробок. В среднем на дорогу в этом случае уходит от трех до пяти часов. Автобусы отправляются с Международного автовокзала «Саларьево». Билеты стоят от 642 до 751 рубля.

Поезд на Кивском вокзале в Москве перед отправлением в Калугу

Поезд на Кивском вокзале в Москве перед отправлением в Калугу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Если Киевское шоссе свободно, то путь на автомобиле займет всего около двух часов. Но выезжать придется очень рано утром, чтобы не попасть в пробку.

Самый дешевый вариант — воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. В среднем пользователи запрашивают 350 рублей за поездку с человека. Но этот вариант может быть комфортным далеко не для всех.

Где остановиться в Калуге

Я бюджетный турист, поэтому выбрала бы один из хостелов, например, хостел Like. Там недорого, рядом набережная, все достопримечательности — в шаговой доступности, плюс — отличные отзывы на Яндекс. Еще это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми.

Снять квартиру в городе в среднем стоит две тысячи рублей в сутки. Хорошая гостиница «Старгород» с бассейном и прочими радостями — от 2,5 тысячи рублей в сутки. Для тех, кто готов заплатить побольше, есть гостиница «Калуга» — от 6 тысяч рублей в сутки или отель Four Points by Sheraton — от 8 тысяч рублей.

Что посмотреть первым делом

Приехав в Калугу на электричке, сразу попадаешь на старинный вокзал 1874 года постройки. А въезжая на машине по улице Гагарина, можно насладиться видом города издалека, через реку Оку. Именно с этого ракурса Калуга с обилием сияющих маковок напоминала писателю Николаю Гоголю Константинополь.

Визитная карточка города — первый в мире Музей космонавтики с планетарием, фундамент которого заложил Юрий Гагарин. Калужане очень этим гордятся. Тогда, в июне 1961 года, посмотреть на первого в мире космонавта собрался весь город. Раньше на территории была чистая площадка с травой, где мы играли в фрисби и выгуливали собак. Сейчас на холме построили современный центр — часть музея с прозрачными окнами и верандой. А на месте площадки теперь сквер со множеством экспонатов, связанных с космосом. Там же можно увидеть дублер ракеты-носителя «Восток», который привезли сюда с Байконура.

Экспонаты Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Экспонаты Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В теплое время года можно погулять на набережной Яченского водохранилища. Летом люди катаются здесь на роликах, велосипедах, сапах и вейкбордах, сидят на скамейках у воды. Здесь и вышка-парашютка есть, на нее тоже можно забраться.

Рекомендую посетить дом-музей изобретателя Константина Циолковского на одноименной улице. В этом доме ученый провел большую часть своей жизни, наблюдая за звездами. Там же сохранились и его личные вещи, в том числе и «слухач» — трубка, позволяющая ему слышать, так как изобретатель потерял слух еще в детстве.

Далее идем смотреть мемориальный комплекс 600-летия Калуги с огромной сферой и делаем пару крутых фоток на гигантской лавочке. Пройдя совсем немного до Площади Старого Торга, можно окунуться в атмосферу XVII века с Гостиными рядами, в которых когда-то купцы продавали свой товар.

Рядом находится главный парк города — Парк культуры и отдыха. Здесь приятно погулять и покататься на аттракционах, а вечером полюбоваться Окой и ее правым берегом со смотровой площадки. На этом месте невольно вспоминаются строчки известной песни композитора Серафима Туликова:

«Над рекою, над Окою

Тают белые дымки.

Окликают нас с тобою

Пароходные гудки.

Мы влюбленно глядим друг на друга

В позолоте рассветных лучей:

Здравствуй, милая Калуга,

Город юности моей…»

Куда еще сходить

Каменные палаты Коробовых. Одно из старейших зданий города, построенное в 1697 году. В дореволюционной Калуге палаты были известны как «Дом Марины Мнишек». С 20 апреля 1897 года в здании открыт губернский исторический музей.

Каменные палаты Коробовых. Одно из старейших зданий города, построенное в 1697 году. В дореволюционной Калуге палаты были известны как «Дом Марины Мнишек». С 20 апреля 1897 года в здании открыт губернский исторический музей.

Фото: Анастасия Новоселова / РИА Новости

Любителям старины наверняка будет интересно прогуляться по Воскресенской улице, где сохранились необычные здания с лепниной. Например, в двухэтажном здании, построенном в 1878 году, раньше преподавал Константин Циолковский, а теперь здесь располагается филологический факультет Калужского государственного университета.

Еще одно интересное место — каменные палаты купца Коробова, построенные в XVII веке. Рядом находится Каменный мост — старейший каменный виадук в России. По одной из городских традиций, когда новобрачные выйдут из ЗАГа, муж должен пронести свою жену на руках по этому мосту, чтобы брак был счастливым.

За атмосферой сталинского конструктивизма стоит пойти в кинотеатр «Центральный» — самый старый в городе, построенный в 1935 году. Билеты на сеансы там обычно стоят не дороже 300 рублей даже в выходные дни.

Для любителей мистики тоже найдется пара интересных мест, например, заброшенный особняк с привидениями в готическом стиле на улице Гоголя или дом №100 на улице Ленина.

На этом месте раньше находился храм с колокольней, но в начале 1930-х годов его разрушили и построили дом для партийной элиты. По легенде, не выдержав закрытия храма, скончался последний служивший здесь священник. Местные говорят, что его душа до сих пор является жителям дома, пугает домашних животных и осенними вечерами шумит в подвале.

Калуга. Вид на площадь Старый торг и Троицкий собор

Калуга. Вид на площадь Старый торг и Троицкий собор

Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Калужане верят, что призрака можно встретить и на Пятницком кладбище. По слухам, молодая девушка Лидочка покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви и теперь бродит по погосту, не находя покоя. Местные и туристы приходят к ее памятнику загадывать желание и в честь этого вешают рядом с ним ленточки.

Где поесть и что попробовать

В цены в калужских кафе и ресторанах немного ниже московских, но все зависит от заведения. Средний чек на человека — 500-700 рублей.

У площади Старого торга в Гостиных Рядах есть кафе домашней кухни «Коммуналка» — здесь можно насладиться уютным интерьером в советском стиле, а еще есть шанс услышать группу «Совок», которая часто тут выступает.

Еще одно интересное место — кафе-музей «Русские традиции». Название говорит само за себя. Официант в старинной русской одежде принесет вам рыбный суп «Калью», суточные щи и гурьевскую кашу.

На другом берегу Оки есть кафе «Биосфера» с красивой территорией и своим зоопарком. Грузинский ресторан «Чача» также пользуется большой популярностью у калужан.

Вкусную еду по демократичным ценам можно найти в уютном кафе с европейской кухней Sky-Lounge с видом на ракету-дублер. А для совсем бюджетных туристов есть столовая «Компот» — кормят вкусно. Она тоже пользуется популярностью у местных жителей.

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры «Калина сладкая» в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир»

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры «Калина сладкая» в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Что можно увидеть за городом

В Калужской области проходят необычные фестивали и исторические реконструкции. Сейчас самые известные — это фестиваль электронной музыки Signal в арт-пространстве «Никола-Ленивец» и регги-фестиваль «Дивные берега!»

Каждый год 6 июня в честь дня рождения поэта Александра Пушкина в Музее-заповеднике Полотняного Завода проводят стилизованные балы и представления в духе XIX века. А в селе Дворцы можно увидеть реконструкции Великого стояния на Угре, когда войска Ивана III окончательно изгнали монголо-татар из Руси.

Музей-заповедник «Этномир» — фактически интерактивная модель быта и культуры разных народов нашей планеты. Здесь можно не только попробовать блюда самой разной национальной кухни, но и познакомиться с традициями разных стран, узнать об их ремеслах и бытовых обычаях, а также побывать в огромном парке развлечений и посетить тематические фестивали

Зачем еще можно приехать в Калугу

Иногда москвичи пользуются транспортной системой города как способом сэкономить на путешествиях. Многие до сих пор удивляются, но в нашем городе есть Международный аэропорт «Калуга» имени Константина Циолковского. Лет пять-шесть назад из Москвы сюда можно было долететь за 40 минут и 600-700 рублей.

Сейчас из Калуги намного выгоднее улетать на Кавказ, например, в Минеральные воды, в Санкт-Петербург и Сочи, чем из Москвы. Кроме того, выполняются прямые рейсы в Ереван. Билеты можно найти от 1 000 рублей.

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