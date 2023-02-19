«Можно и к космосу стать ближе, и с призраком несчастной Лидочки познакомиться» Зачем москвичам ехать в Калугу

На чем доехать от Москвы до Калуги

Самый короткий и удобный путь в Калугу из Москвы — сесть на экспресс на Киевском вокзале. Он идет всего 2 часа 40 минут, а билет стоит 650-750 рублей в одну сторону. Кроме экспрессов, ходят электрички класса «стандарт плюс». Поездка стоит 566 рублей, время в пути — 3 часа 15 минут. Есть еще и обычные электрички, но ехать на них я бы не советовала — цена и время в пути те же, а вот удобство точно не обрадует. В таких поездах очень старые жесткие сиденья и двери. Поэтому, если вы приобретаете билеты или выбираете рейс с помощью транспортных приложений, всегда смотрите тип поезда.

Электрички и экспрессы приходят на платформу вокзала «Калуга-1».

Можно добраться и на автобусе, но тут время пути из Москвы до Калуги точно предсказать невозможно из-за пробок. В среднем на дорогу в этом случае уходит от трех до пяти часов. Автобусы отправляются с Международного автовокзала «Саларьево». Билеты стоят от 642 до 751 рубля.