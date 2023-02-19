«Можно и к космосу стать ближе, и с призраком несчастной Лидочки познакомиться» Зачем москвичам ехать в Калугу
Калуга, стоящая на реке Оке, — место, навсегда связанное со всей отечественной космонавтикой. Именно здесь родился ее основоположник Константин Циолковский, здесь же был открыт первый в мире Музей космонавтики. Сегодня Калуга — небольшой и уютный город, в который запросто можно добраться из Москвы за пару-тройку часов. Зачем москвичам ехать сюда, что можно посмотреть, где погулять и что попробовать, «Мосленте» рассказала калужанка Светлана Макиевская.
На чем доехать от Москвы до Калуги
Самый короткий и удобный путь в Калугу из Москвы — сесть на экспресс на Киевском вокзале. Он идет всего 2 часа 40 минут, а билет стоит 650-750 рублей в одну сторону. Кроме экспрессов, ходят электрички класса «стандарт плюс». Поездка стоит 566 рублей, время в пути — 3 часа 15 минут. Есть еще и обычные электрички, но ехать на них я бы не советовала — цена и время в пути те же, а вот удобство точно не обрадует. В таких поездах очень старые жесткие сиденья и двери. Поэтому, если вы приобретаете билеты или выбираете рейс с помощью транспортных приложений, всегда смотрите тип поезда.
Электрички и экспрессы приходят на платформу вокзала «Калуга-1».
Можно добраться и на автобусе, но тут время пути из Москвы до Калуги точно предсказать невозможно из-за пробок. В среднем на дорогу в этом случае уходит от трех до пяти часов. Автобусы отправляются с Международного автовокзала «Саларьево». Билеты стоят от 642 до 751 рубля.
Поезд на Кивском вокзале в Москве перед отправлением в Калугу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Если Киевское шоссе свободно, то путь на автомобиле займет всего около двух часов. Но выезжать придется очень рано утром, чтобы не попасть в пробку.
Самый дешевый вариант — воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. В среднем пользователи запрашивают 350 рублей за поездку с человека. Но этот вариант может быть комфортным далеко не для всех.
Где остановиться в Калуге
Я бюджетный турист, поэтому выбрала бы один из хостелов, например, хостел Like. Там недорого, рядом набережная, все достопримечательности — в шаговой доступности, плюс — отличные отзывы на Яндекс. Еще это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми.
Снять квартиру в городе в среднем стоит две тысячи рублей в сутки. Хорошая гостиница «Старгород» с бассейном и прочими радостями — от 2,5 тысячи рублей в сутки. Для тех, кто готов заплатить побольше, есть гостиница «Калуга» — от 6 тысяч рублей в сутки или отель Four Points by Sheraton — от 8 тысяч рублей.
Что посмотреть первым делом
Приехав в Калугу на электричке, сразу попадаешь на старинный вокзал 1874 года постройки. А въезжая на машине по улице Гагарина, можно насладиться видом города издалека, через реку Оку. Именно с этого ракурса Калуга с обилием сияющих маковок напоминала писателю Николаю Гоголю Константинополь.
Визитная карточка города — первый в мире Музей космонавтики с планетарием, фундамент которого заложил Юрий Гагарин. Калужане очень этим гордятся. Тогда, в июне 1961 года, посмотреть на первого в мире космонавта собрался весь город. Раньше на территории была чистая площадка с травой, где мы играли в фрисби и выгуливали собак. Сейчас на холме построили современный центр — часть музея с прозрачными окнами и верандой. А на месте площадки теперь сквер со множеством экспонатов, связанных с космосом. Там же можно увидеть дублер ракеты-носителя «Восток», который привезли сюда с Байконура.
Экспонаты Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
В теплое время года можно погулять на набережной Яченского водохранилища. Летом люди катаются здесь на роликах, велосипедах, сапах и вейкбордах, сидят на скамейках у воды. Здесь и вышка-парашютка есть, на нее тоже можно забраться.
Рекомендую посетить дом-музей изобретателя Константина Циолковского на одноименной улице. В этом доме ученый провел большую часть своей жизни, наблюдая за звездами. Там же сохранились и его личные вещи, в том числе и «слухач» — трубка, позволяющая ему слышать, так как изобретатель потерял слух еще в детстве.
Далее идем смотреть мемориальный комплекс 600-летия Калуги с огромной сферой и делаем пару крутых фоток на гигантской лавочке. Пройдя совсем немного до Площади Старого Торга, можно окунуться в атмосферу XVII века с Гостиными рядами, в которых когда-то купцы продавали свой товар.
Рядом находится главный парк города — Парк культуры и отдыха. Здесь приятно погулять и покататься на аттракционах, а вечером полюбоваться Окой и ее правым берегом со смотровой площадки. На этом месте невольно вспоминаются строчки известной песни композитора Серафима Туликова:
«Над рекою, над Окою
Тают белые дымки.
Окликают нас с тобою
Пароходные гудки.
Мы влюбленно глядим друг на друга
В позолоте рассветных лучей:
Здравствуй, милая Калуга,
Город юности моей…»
Куда еще сходить
Каменные палаты Коробовых. Одно из старейших зданий города, построенное в 1697 году. В дореволюционной Калуге палаты были известны как «Дом Марины Мнишек». С 20 апреля 1897 года в здании открыт губернский исторический музей.
Фото: Анастасия Новоселова / РИА Новости
Любителям старины наверняка будет интересно прогуляться по Воскресенской улице, где сохранились необычные здания с лепниной. Например, в двухэтажном здании, построенном в 1878 году, раньше преподавал Константин Циолковский, а теперь здесь располагается филологический факультет Калужского государственного университета.
Еще одно интересное место — каменные палаты купца Коробова, построенные в XVII веке. Рядом находится Каменный мост — старейший каменный виадук в России. По одной из городских традиций, когда новобрачные выйдут из ЗАГа, муж должен пронести свою жену на руках по этому мосту, чтобы брак был счастливым.
За атмосферой сталинского конструктивизма стоит пойти в кинотеатр «Центральный» — самый старый в городе, построенный в 1935 году. Билеты на сеансы там обычно стоят не дороже 300 рублей даже в выходные дни.
Для любителей мистики тоже найдется пара интересных мест, например, заброшенный особняк с привидениями в готическом стиле на улице Гоголя или дом №100 на улице Ленина.
На этом месте раньше находился храм с колокольней, но в начале 1930-х годов его разрушили и построили дом для партийной элиты. По легенде, не выдержав закрытия храма, скончался последний служивший здесь священник. Местные говорят, что его душа до сих пор является жителям дома, пугает домашних животных и осенними вечерами шумит в подвале.
Калуга. Вид на площадь Старый торг и Троицкий собор
Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Калужане верят, что призрака можно встретить и на Пятницком кладбище. По слухам, молодая девушка Лидочка покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви и теперь бродит по погосту, не находя покоя. Местные и туристы приходят к ее памятнику загадывать желание и в честь этого вешают рядом с ним ленточки.
Где поесть и что попробовать
В цены в калужских кафе и ресторанах немного ниже московских, но все зависит от заведения. Средний чек на человека — 500-700 рублей.
У площади Старого торга в Гостиных Рядах есть кафе домашней кухни «Коммуналка» — здесь можно насладиться уютным интерьером в советском стиле, а еще есть шанс услышать группу «Совок», которая часто тут выступает.
Еще одно интересное место — кафе-музей «Русские традиции». Название говорит само за себя. Официант в старинной русской одежде принесет вам рыбный суп «Калью», суточные щи и гурьевскую кашу.
На другом берегу Оки есть кафе «Биосфера» с красивой территорией и своим зоопарком. Грузинский ресторан «Чача» также пользуется большой популярностью у калужан.
Вкусную еду по демократичным ценам можно найти в уютном кафе с европейской кухней Sky-Lounge с видом на ракету-дублер. А для совсем бюджетных туристов есть столовая «Компот» — кормят вкусно. Она тоже пользуется популярностью у местных жителей.
Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры «Калина сладкая» в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Что можно увидеть за городом
В Калужской области проходят необычные фестивали и исторические реконструкции. Сейчас самые известные — это фестиваль электронной музыки Signal в арт-пространстве «Никола-Ленивец» и регги-фестиваль «Дивные берега!»
Каждый год 6 июня в честь дня рождения поэта Александра Пушкина в Музее-заповеднике Полотняного Завода проводят стилизованные балы и представления в духе XIX века. А в селе Дворцы можно увидеть реконструкции Великого стояния на Угре, когда войска Ивана III окончательно изгнали монголо-татар из Руси.
Музей-заповедник «Этномир» — фактически интерактивная модель быта и культуры разных народов нашей планеты. Здесь можно не только попробовать блюда самой разной национальной кухни, но и познакомиться с традициями разных стран, узнать об их ремеслах и бытовых обычаях, а также побывать в огромном парке развлечений и посетить тематические фестивали
Зачем еще можно приехать в Калугу
Иногда москвичи пользуются транспортной системой города как способом сэкономить на путешествиях. Многие до сих пор удивляются, но в нашем городе есть Международный аэропорт «Калуга» имени Константина Циолковского. Лет пять-шесть назад из Москвы сюда можно было долететь за 40 минут и 600-700 рублей.
Сейчас из Калуги намного выгоднее улетать на Кавказ, например, в Минеральные воды, в Санкт-Петербург и Сочи, чем из Москвы. Кроме того, выполняются прямые рейсы в Ереван. Билеты можно найти от 1 000 рублей.