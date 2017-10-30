Ночью в Москве прошли посадки

На Волхонке ночью 24 ноября высадили деревья — четыре клена и пять черемух. Об этом сообщает Telegram-канал Strelka KB.

«На Кропоткинской теперь есть тень», — отметили авторы канала.

В «Стрелке» также рассказали, что в каждый проект, разрабатываемый организацией, всегда включено озеленение. «Деревья — естественные пылесборники, они очищают воздух, а в жаркий период дают тень и прохладу. За ними сложнее ухаживать, чем за фонарями, зато какой эффект», — добавили в бюро.

2 ноября в «Стрелке» сообщали, что деревьям, которые высажены в центре Москвы в рамках программы благоустройства «Моя улица», потребуется три года, чтобы полностью прижиться. Ландшафтный архитектор Сильвия Александрова пояснила, что точно сказать, адаптировались ли деревья к новым условиям, раньше этого срока нельзя.