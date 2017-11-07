Поток туристов в столицу вырос на 65 процентов

За последние несколько лет Москва приобрела «свое прекрасное лицо», и туристический поток в столицу вырос, рассказал мэр Сергей Собянин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Туристический поток в Москву за последние семь лет вырос на 65 процентов. Туротрасль дает около 550-600 миллиардов в экономику города», — рассказал градоначальник.

По его словам, благоустройство столицы привело к тому, что по ней «можно гулять, здесь можно отдыхать, можно проводить огромное количество разных мероприятий». «Строительство метрополитена, развитие общественного транспорта, обновление подвижного состава и всеми не любимые платные парковки — это необходимая часть работы, иначе Москва просто бы задохнулась от количества машин», — сказал он. Собянин добавил, что за счет развития все затраты окупаются в период до двух лет.

Мэр также отметил организацию такси в столице, передает «Российская газета». «Несколько лет назад на многомиллионный мегаполис приходилось всего восемь тысяч легальных таксистов и около десятка тысяч бомбил , которые ни копейки не платили в бюджет и работали без всяких норм и правил. Сегодня у нас легально работают более 60 тысяч такси», — сказал он.

Собянин во время выступления также назвал главные проблемы Москвы. Среди них — пробки, нехватка общественных пространств, необходимость постоянно совершенствовать образование и здравоохранение.