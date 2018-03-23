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Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем

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Стритрейсершу Мару Багдасарян, пожизненно лишенную прав на управление автомобилем, задержали за рулем в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.

По данным столичного управления МВД, в ночь на 31 марта на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль Mercedes, за рулем которого сидела девушка. Ее имя не указывается.

«При проверке документов 24-летняя женщина-водитель не представила инспекторам свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — сообщили в главке.

Машина задержана, в отношении водителя составлен административный протокол.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил скандально известную нарушительницу Мару Багдасрян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ, назначенных ей судом за десятки просроченных штрафов. Сообщалось, что исправительные работы она проходила в библиотеке.

В июле 2017 года Багдасарян была задержана за рулем автомобиля в Москве. Ее юрист тогда утверждал, что девушку просто попросили перепарковать машину и к тому моменту, как ее задержали, она еще не успела сдвинуться с места. Суд оштрафовал стритрейсершу на 15 тысяч рублей.

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