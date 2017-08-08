Мару Багдасарян отправили работать в библиотеку

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке имени А.И. Герцена. Ранее она зарегистрировалась в Заволжском районе Твери, на улице Модеста Мусоргского. Об этом в среду, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

В Тверскую область передано исполнительное производство, согласно которому девушка должна выполнять обязательные работы. В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов, или 87 восьмичасовых рабочих дней.

Отмечается, что в библиотеке А.И. Герцена от комментариев воздержались.

Ранее в июле сообщалось, что Багдасарян, пожизненно лишенную прав и задержанную за рулем автомобиля в Москве, оштрафовали на 15 тысяч рублей.