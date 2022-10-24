«Детские сады не должны быть типовыми!» Чем вредны стандартные российские детсады и что с этим делать?
На протяжении многих десятилетий детсады в России были неотличимы друг от друга, и никто не думал, что они могут быть оригинальными. И вот, наконец-то в последние годы частные и государственные садики стали строить по индивидуальным проектам. Яркий тому пример - выигравший открытый конкурс проект бюро IND architects, по которому в Прокшино скоро построят самый инновационный детский сад в Москве. «Мослента» выяснила у основателя бюро и разработавшего проект архитектора, каким должен быть современный садик и зачем делать его доступным для взрослых жителей района.
Гендиректор архитектурной студии IND architects Амир Идиатулин: о вреде типовых садов и новом подходе к пространству для детей
Зачем нужны такие объекты, как детский сад в Прокшино? Мы, как архитекторы, знаем, что у нас в стране мало людей, выбирающих творческие специальности. Но почему они не так востребованы? Одна из причин в том, что у нас очень стандартизирована структура детских садов. А ведь именно в них все мы получаем первые навыки творческого поведения, самовыражения!
Интерьер детского сада в новомосковском Прокшино
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Мы привыкли, что детский садик - это плоское, максимально безопасное пространство. Самое радикальное, что обычно делают, чтобы его разнообразить - это раскрашивают фасад яркими цветами. Но детские сады не должны быть типовыми! Не должно быть такого, что каждый ребенок в стране одинаково воспринимает пространство, в котором он социализируется и учится. А что получается? Практически любой мой сверстник, если его спросить, в какой садик он ходил, где учился, - опишет одно и то же.
Но если сделать объемно-планировочную схему садика сложной, дети смогут изучать пространство. И это позволит ребенку, развивая внешнее восприятие, развивать свои творческие способности...
План первого этажа детского сада
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Для детского сада в Прокшино мы предусмотрели решения, позволяющие детям и собраться вместе поиграть, и при желании уединиться, поплакать. Плюс очень важно, что объемную архитектуру там дополнят разные тактильные материалы. Тем самым мы поможем развивать в детях творческое начало.
Сейчас мы знаем, что искусственный интеллект очень активно внедряется в нашу жизнь. Так что в будущем эмоциональный интеллект и творчество будут, наверное, одними из самых больших преимуществ человека, которые позволят конкурировать с машинами за право получить достойную работу. Об этом уже сейчас важно подумать, потому что в будущем мы будем конкурировать не с Америкой, Китаем или Европой, а с искусственным интеллектом. Который уже сегодня у многих забирает работу, потому что машины многое делают эффективнее людей.
Вид детского сада со стороны внутриквартального двора
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Ведущий архитектор IND architects Александр Аляев: об особенностях проекта детского сада в Прокшино
Детский сад в Прокшино строится на образе маленькой деревушки, объединенной единым крытым двором. Он сильно отличается от типовых садиков и во многом строится на особенностях участка, который под него выделили. Там очень большие перепады рельефа, буквально в один этаж, разница между высотой точек в разных его углах - четыре метра. Эту проблему можно было решить, разровняв территорию. Но мы в такой особенности участка увидели не минус, а плюс и обыграли его, создав разнообразное многоуровневое пространство.
Схема расположения детского сада в жилом квартале
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
С расположенной на высокой точке входной детской площади с фонтанчиками и игровыми площадками люди будут заходить в здание, и затем постепенно спускаться вниз по пандусу, попадая в узкое пространство, а затем выходя в крытый внутренний двор с фонарями.
Макет детского сада
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Все пространства оформлены, как отдельные домики, то есть, по факту, весь садик - это домики в домике. Поэтому дети, их родители и воспитатели все время будут ходить через центральное ядро, в котором есть много уровней, дополнительный мелкий масштаб домиков, в целом не характерный для детских садов.
Из-за этого появляется много разных сложных систем взаимодействия с пространством, что его очень сильно насыщает. Дети в таких условиях лучше развиваются, потому что перед ними раскрывается множество возможностей для исследования пространства и игр.
Макет детского сада, детали фасада
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Уличные игровые площадки обычно делают отдельными объемами из дешевых материалов. В нашей концепции они примыкают к фасадам детского сада и превращаются в крытые террасы, на которые можно выйти сразу из его здания.
Дети любят все трогать, поэтому в садике в Прокшино много деревянных элементов, материалов под дерево, специальных мелкотактильных материалов - мягких, твердых, шершавых. Разные виды и перспективы, разные интерьеры и тактильные ощущения - все это развивает ребенка.
Вид детского сада со стороны проезжей части
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
Центральное пространство - двор с пандусом и разноуровневыми площадками, выходит огромным витражом на главную площадь района, визуально объединяя его с окружением.
Еще одно преимущество нашего проекта - подпорные стенки и озелененные насыпи, которые заменяют собой пресловутый детсадовский забор, очень хитро работая с рельефом.
Хоть в Прокшино и хватает социальных пространств, мы решили их сделать и в детском саду. Потому что хотим, чтобы пространства работали 24 на 7. Ведь из-за этого здания становятся более эффективными. Так, музыкальный и спортивный кабинет, актовый зал жители района смогут использовать в вечернее время или в выходные.
Схема режимов функционирования детского сада в будни и в выходные
Фото: Предоставлено архитектурным бюро IND architects
У этих помещений есть отдельный вход. Посетитель из местного сообщества может прийти, получить карточку, приложив которую войдет в помещение, но не сможет попасть в остальные пространства садика.