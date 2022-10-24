«Детские сады не должны быть типовыми!» Чем вредны стандартные российские детсады и что с этим делать?

Мы привыкли, что детский садик - это плоское, максимально безопасное пространство. Самое радикальное, что обычно делают, чтобы его разнообразить - это раскрашивают фасад яркими цветами. Но детские сады не должны быть типовыми! Не должно быть такого, что каждый ребенок в стране одинаково воспринимает пространство, в котором он социализируется и учится. А что получается? Практически любой мой сверстник, если его спросить, в какой садик он ходил, где учился, - опишет одно и то же.

Но если сделать объемно-планировочную схему садика сложной, дети смогут изучать пространство. И это позволит ребенку, развивая внешнее восприятие, развивать свои творческие способности...