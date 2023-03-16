«Насильно выгонять не будем!» Руководство московского ипподрома ответило на все обвинения и слухи
Предстоящая реконструкция Центрального московского ипподрома подняла волну шума, и повод для этого есть. С одной стороны, временное закрытие ЦМИ неизбежно: все ассоциации конников подтвердили необходимость его реконструкции. С другой стороны, конюхи и тренеры не хотят вслед за своими питомцами переезжать из центра Москвы, пускай даже на время. Обстановка нагнетается, соцсети полны сообщений: «Лошадей некуда везти, их пустят на колбасу». Какая судьба ждет рысаков из ЦМИ, «Мослента» выяснила у генерального директора АО «Росипподромы» Дмитрия Зайцева.
О версиях
Еще месяц назад в соцсетях и на встречах с администрацией сотрудники ипподрома обсуждали возможность остаться здесь во время реконструкции. Предлагали по частям освобождать зоны ЦМИ и переводить лошадей в уже обновленные секции. Однако это невозможно как в силу безопасности, так и потому, что у нас полностью меняется инфраструктура инженерных сетей. Дорожки будут разобраны полностью, а где лошадям тренироваться?
О настоящем
Концепция реконструкции Центрального московского ипподрома была согласована в июне прошлого года. В первый раз ее презентовали конному сообществу в августе.
Уже к октябрю 2022 года часть лошадей — скаковые и спортивные — покинули ЦМИ
На данный момент из 1150 голов, которые обычно стоят у нас на ипподроме, осталось чуть больше 500 лошадей рысистых пород.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Испытания племенных лошадей, которые проходят на ипподроме, — бега — у нас всегда были круглогодичными. Но с начала марта мы их прекратили, и дорожка открыта только для тренинга.
О будущем
Для переезда лошадей, находящихся на ЦМИ, мы предлагаем региональные ипподромы. Денникового фонда для их размещения более чем достаточно.
Мы очень аккуратно действуем в плане того, кто куда поедет, собираем предложения. Заявления у нас были собраны еще в августе. Большая часть тренеров и коневладельцев заявились на Раменский ипподром как ближайший к Центральному московскому ипподрому. К сожалению, всех желающих он принять не сможет в силу своей емкости. Но, повторю, региональные ипподромы смогут принять всех.
Да, денники нам нужно будет освободить в марте. Но мы объективно смотрим на вещи: если кто не успеет съехать, мы насильно никого выгонять не будем. Будем спокойно работать, предлагать места и способствовать тому, чтобы лошади безболезненно покинули ипподром.
Об ожиданиях
Концепция предполагает полное сохранение и функционала ипподрома, и его территории.
Мы будем готовить денники для размещения такого же количества лошадей
Это 600 голов рысаков для постоянного постоя — они смогут не только участвовать в испытаниях, но и проводить тренинг на ипподроме. Также это денники для постоянного размещения 300 голов скаковых лошадей и гостевая конюшня на 100 голов с гостиницей для жокеев-наездников и тренировочного персонала.
Центральный ипподром в Москве перед реставрацией
Фото: Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
В концепции запланирован и конно-спортивный клуб на 110 голов, и ветеринарная клиника, лазарет, карантин.
Так что все лошади смогут вернуться на Центральный московский ипподром после завершения реконструкции. Когда она закончится? Сроки работ — два с половиной года. Мы очень рассчитываем, что в сезон 2025 года возобновим испытания лошадей как верховых, так и рысистых пород, то есть бега и скачки.
О проблемах
Сейчас можно встретить публикации о том, что более чем двухлетний перерыв в работе ЦМИ уничтожит отечественное коневодство. Но... Если говорить про испытания рысаков, то по всей России в прошлом году прошло 3600 заездов. 800 из них — на ЦМИ, то есть это меньше четверти. Так что говорить о том, что реконструкция нашего ипподрома загубит коневодство...
Скажу больше: реконструкция ЦМИ — это в том числе и шанс локальным ипподромам улучшить свою деятельность. Обратить внимание на регионы, на проведение в них испытаний, а не только концентрироваться на Москве.
Смотрите… Вот мастер-наездник с московского ипподрома говорит, что на ипподроме в Раменском сейчас стоят только два металлических каркаса. Мол, денников нет, лошадей из ЦМИ везти некуда. Но это же передергивание фактов. Да, на Раменском ипподроме можно видеть каркасы двух конюшен. Но это строящиеся конюшни, на 80 денников каждая, мы введем их в эксплуатацию к концу апреля. Кроме того, там есть существующие конюшни, ремонт на них произведен, и чуть больше ста денников готовы к заселению.
В регионах на ипподромах везде стоят лошади. Это говорит о том, что люди не едут «в пустыню», на неподготовленные площадки. Все места, которые мы предлагаем, — это действующие ипподромы.
Генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев
Фото: Акционерное общество «Российские ипподромы»
А призовые суммы? Те, которые мы планировали к розыгрышу на ЦМИ, мы разместим в регионах. Если брать на круг, то призовые суммы, разыгрываемые там в 2023 году, увеличатся в полтора раза. То есть для регионов это хорошая поддержка.
Об уверенности
Подчеркну, что никто — ни правительство Российской Федерации в лице Министерства сельского хозяйства, ни правительство Москвы (а это два главных участника процесса по исполнению указания президента о реконструкции) — не намерен ипподром застраивать, закрывать или не вернуть его обратно в статусе лучшего ипподрома страны. Это как минимум, а как максимум — одного из лучших ипподромов мира.
И лошади вернутся на ЦМИ обязательно.