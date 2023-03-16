«Насильно выгонять не будем!» Руководство московского ипподрома ответило на все обвинения и слухи

Испытания племенных лошадей, которые проходят на ипподроме, — бега — у нас всегда были круглогодичными. Но с начала марта мы их прекратили, и дорожка открыта только для тренинга.

О будущем

Для переезда лошадей, находящихся на ЦМИ, мы предлагаем региональные ипподромы. Денникового фонда для их размещения более чем достаточно.

Мы очень аккуратно действуем в плане того, кто куда поедет, собираем предложения. Заявления у нас были собраны еще в августе. Большая часть тренеров и коневладельцев заявились на Раменский ипподром как ближайший к Центральному московскому ипподрому. К сожалению, всех желающих он принять не сможет в силу своей емкости. Но, повторю, региональные ипподромы смогут принять всех.