«Отправят на колбасу? Это, конечно, утрирование». Какая судьба ждет лошадей с закрывающегося московского ипподрома?

«Нигде нас не ждут»

«Все очень плачевно, если честно говорить, — рассказал "Мосленте" один из мастеров-наездников Московского ипподрома. — Поголовье большое, а переезжать нам некуда. Я сейчас сидел и созванивался с друзьями с других ипподромов, выяснял, как обстоят дела? Нигде нас не ждут! Скоро летний сезон, мы перезимовали, лошади готовились к новым соревнованиям, а в итоге нас выпроваживают».

«В тот же Барнаул, Новосибирск мы звоним, нам говорят — денников нет! — продолжает мужчина. — У них там сейчас и так по две-три головы в деннике стоят. А для каждой лошади денник должен быть свой, три метра на четыре. Они же не пастбищные, а спортсмены. Такие лошади, чтобы не покалечиться, должны стоять отдельно. Так что на других ипподромах и так уже все забито, своих по две лошади ставят, а администрация там рапортует, что по 50 денников есть свободных»».