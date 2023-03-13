«Отправят на колбасу? Это, конечно, утрирование». Какая судьба ждет лошадей с закрывающегося московского ипподрома?
Как уже сообщала «Мослента», в ближайшие дни Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию. Она продлится около двух с половиной лет. Какая судьба ждет 500 местных лошадей? В чатах и на форумах любителей верховой езды и скачек появилась информация о том, что этих животных могут якобы отправить на колбасу. Так ли это на самом деле, «Мослента» выяснила у мастера-наездника Московского ипподрома, попросившего не называть его имени.
«Нигде нас не ждут»
«Все очень плачевно, если честно говорить, — рассказал "Мосленте" один из мастеров-наездников Московского ипподрома. — Поголовье большое, а переезжать нам некуда. Я сейчас сидел и созванивался с друзьями с других ипподромов, выяснял, как обстоят дела? Нигде нас не ждут! Скоро летний сезон, мы перезимовали, лошади готовились к новым соревнованиям, а в итоге нас выпроваживают».
«В тот же Барнаул, Новосибирск мы звоним, нам говорят — денников нет! — продолжает мужчина. — У них там сейчас и так по две-три головы в деннике стоят. А для каждой лошади денник должен быть свой, три метра на четыре. Они же не пастбищные, а спортсмены. Такие лошади, чтобы не покалечиться, должны стоять отдельно. Так что на других ипподромах и так уже все забито, своих по две лошади ставят, а администрация там рапортует, что по 50 денников есть свободных»».
Центральный Московский ипподром
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
При этом, по словам сотрудника Центрального московского ипподрома, существует серьезное противостояние. Администрации надо освободить ипподром и приступать к его двухлетнему ремонту, а тренеры и спортсмены, привыкшие ездить на работу на «Беговую», теперь ни в Москве, ни в Подмосковье не находят места ни для себя, ни для лошадей, с которыми работают.
«Лошади стоят от полумиллиона до миллиона»
«Когда пишут, что всех лошадей отсюда загрузят на эшелоны и отправят на колбасу — это, конечно, утрирование, — объяснил "Мосленте" собеседник. — Так пишут, чтобы достучаться до общественности. Но лошадей на самом деле сейчас девать некуда».
Действительно, в связи с предстоящим двухлетним ремонтом Центрального Московского ипподрома рынок сбыта лошадей загружен. До сих пор ЦМИ был основным флагманом всего отечественного коневодства. Владельцы каждый год покупали лошадей, это был не останавливающийся процесс. А сейчас, когда ЦМИ закрывается на два года, что остается владельцам лошадей, которых надо оттуда вывозить?
Здание Центрального Московского ипподрома.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
«Лошади, которые остались здесь, в денниках, куплены дорого и стоят от полумиллиона до миллиона, — говорит собеседник "Мосленты". — Обычно владелец для статусности покупал 10-20 голов на Московский ипподром. Куда ему их теперь девать?»
«Администрация рапортует, что лошадей нет»
Важно понимать: теплолюбивые скаковые лошади всегда уезжают с ипподрома в сентябре. Привозят их лишь к скачкам, которые проводятся в Москве только летом. Рысаки же бегают тут круглый год, потому что могут легко переносить наши зимы.
Так что скаковые, как обычно, уехали с Московского ипподрома еще осенью. Затем по требованию администрации из денников вывезли спортивных лошадей. А рысаки там так и остались
«Администрация рапортует, что лошадей нет, — рассказал "Мосленте" мастер-наездник. — Чтобы показать, что это не так, в выходные перед 8 марта мы проводили акцию. Выехали показать, что лошадей здесь много. Из каждого отделения выехали по три-четыре головы, всего голов 200. Все это можно найти в соцсетях по #реконструкцияЦМИ.
Общались мы в чате, и эта информация оказалась у администрации. Утром все выезды на дорожку были перекрыты спецтехникой — тракторами. Мы вызвали ребят, своими силами раскопали один выезд, где не трактор стоял, а снегом было засыпано. Выехали...
Администрация вызвала полицию. Приехал ОМОН — пазик. Отдам должное нашей доблестной полиции — они со всем разобрались и заставили администрацию убрать спецтехнику, чтобы мы вышли на дорожку. Все было очень корректно, вообще без скандалов, полицейские вошли в наше положение».
«Невозможно перевезти лошадей вместе с тренером и конюхом»
Сотрудник ипподрома объясняет, что внутри конюшен сейчас разбирают оставшиеся денники, снимают решетки, окна и вывозят их на те ипподромы, куда должны поехать лошади с ЦМИ.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Однако многие наездники никуда не поедут, потому что среди них хватает людей возрастных, за 60. Так что многие вынуждены будут просто уйти из профессии.
Оставшиеся тренеры, их помощники, мастера-наездники и конюхи пока не понимают, как дальше сложится их судьба и какое будущее ждет лошадей.
«Подготовьте нам площадку — окей, мы съедем»
Администрация Центрального московского ипподрома уже прислала владельцам уведомления о том, что в марте денники надо освобождать.
Наши лошади же спортсмены. Их держат, чтобы они бегали, соревновались, участвовали в призах. Но так как нет мест, где их разместить, чтобы они тренировались и соревновались... Нет, мы не против реконструкции! Вы нам подготовьте площадку, и мы съедем. Но площадки не готовы
Специфика ситуации заключается, однако, еще и в том, что вокруг Москвы существует много конно-спортивных клубов, где могут тренироваться спортивные лошади. Для них там есть все, что им нужно: плац и манежи. А рысаки, чтобы быть в форме, должны постоянно тренироваться на дорожке. Такая инфраструктура есть только на ипподромах.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Рассматривалось Раменское как такой запасной ипподром поблизости от Москвы, и деньги были выделены, — рассказывает собеседник издания. — Но до сих пор там стоят только два каркаса от конюшен. Я это точно знаю, потому что у нас тренер неделю назад ездил, снимал. Из металла собран каркас, и все. И человек пять строителей — ничего там не двигается...»
«Мослента» продолжает следить за судьбой сотрудников и лошадей с Центрального Московского ипподрома. О развитии ситуации и позиции директора ЦМИ Дмитрия Зайцева читайте в следующих публикациях.