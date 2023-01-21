«Пьяную птицу нужно взять домой». Чем можно помочь, а чем навредить живущим в больших городах пернатым
Жизнь столичных птиц за последние годы значительно улучшилась. Для сов, синиц, скворцов и уток в лесопарках и парках делают искусственные гнездовья, а незамерзающие водоемы Москвы привлекают на зимовку даже уток-мандаринок с Дальнего Востока... В городе действуют программы, связанные с исследованием и поддержанием птичьих популяций. Однако многих москвичей интересует более простое: какие птицы живут теперь в столице и чем мы можем им помочь? Об этом «Мослента» поговорила с кандидатом биологических наук, доцентом МГПУ Андреем Резановым. Ниже — его монолог.
Пьяных птиц надо спасать
Иногда можно увидеть лежащую птицу, которая съела так называемые пьяные ягоды, перебродившие от разницы температур. Алкоголь производит эффект опьянения, и если вы нашли такую птицу, видите, что она лежит теплая, ее рекомендуется взять домой. Через час-два она придет в себя, и ее можно будет выпустить.
Упав пьяной на землю, птица может замерзнуть, стать добычей кошки, собаки, или кто-то может ее раздавить, не заметив.
В целом охота в Москве запрещена, в том числе и соколиная, но в городе для птиц достаточно других смертельных опасностей. Переодически поступают сообщения о найденных мертвых утках, что может быть связано с загрязненностью водоемов, в том числе сточными водами, которые не всегда бывают экологически чистыми и могут содержать смертоносную химию.
Утки в московском парке
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Кроме того, сейчас все знают, что в городе есть дог-хантеры, которые охотятся на собак и выкладывают на газонах отравленные приманки. Птицы могут попробовать эту пищу и погибнуть или отравиться неподходящим кормом, тем же плесневелым белым хлебом. Их это приводит к тяжелому заболеванию, при котором происходит поражение легких. Таким образом может погибнуть вся группа уток на пруду.
Правильная и убийственная подкормка
Если бы не подкормка, численность некоторых видов птиц в городе в зимний период была бы значительно меньше. Городские популяции этих видов зачастую по своей численности превышают диких сородичей. Так что для таких птиц проживание в городе — это положительный фактор, который не только обеспечивает их всем необходимым, но и дает преимущества.
Для водоплавающих в качестве подкормки можно использовать зерно, геркулес, комбикорм, рубленое яйцо, творог.
Белый лебедь и утки в Московском зоопарке.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Для воробьев, синиц и поползней можно использовать просо, семечки, рассыпчатые каши, те же творог и измельченное вареное яйцо. Главное — без соли и химических добавок. Например, для синичек, которые любят сало, важно, чтобы оно было несоленым.
Птицы пугливые и бесстрашные
Факт подкормки становится особенно важным в зимний период. Птицы, которые активно ее используют, ранжируются по своей терпимости к человеку. Например, для серых ворон, галок и сизых чаек характерен самостоятельный поиск корма на свалках и помойках. Они могут обходиться без прямой подкормки со стороны человека. Это не значит, что птицы станут от нее отказываться, — ничего лишним не будет. Зимой в холод им необходимо очень много энергии.
На кормушках можно встретить воробьев, синиц, снегирей, поползней. Могут прилетать дятлы. Интересно, что у кормушек зимой появляются и хищные птицы. Конечно, их не интересует положенный человеком корм, их привлекают мелкие птички, на которых они там охотятся. Такая пищевая цепь — получается, что в городах люди помогают и хищным птицам, так как те охотятся у кормушек, развешанных человеком.
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Бывает, что птицы могут кормиться с руки. Помню случай, когда прилетели несколько синиц и прямо у меня на ладони стали драться за корм. Нисколько не боялись, выясняли свои отношения. С руки могут кормиться большие синицы, зяблики, лазоревки, поползни и сизые голуби, которые даже и на плечи и на голову человеку могут садиться. Вообще, считается, что именно сизые голуби — одни из самых толерантных к человеку птиц.
Где городские птицы живут зимой
В последние годы на фоне относительно теплых зим (за исключением, скажем, нынешней), в городах для уток создаются условия, характерные для зоны мягких зим, чему способствует сброс теплых вод в московские водоемы. Они не только не дают замерзнуть участкам реки, в который впадают, но и содержат биогенные вещества — белки, жиры, углеводы. В качестве примера можно привести район Москвы-реки, где происходит сброс сточных теплых вод Курьяновской станции аэрации. Очень хорошее место для водоплавающих — крякв и других уток — Коломенское. Здесь к тому же и людей достаточно, так что птиц еще и подкармливают.
Поползень
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Представители диких популяций синиц, поползней и даже дятлов из окрестных лесов зимой могут перелетать в город, где проще пережить холода. При более-менее теплой погоде птицы могут спать и отдыхать в ветвях деревьев и кустарников. Когда становится холодно, они могут прятаться под крышами, на чердаках, в дуплах и скворечниках — то есть в искусственных гнездовьях. Бывает, они греются на теплотрассах, а некоторые птицы — например, сизые голуби — могут залетать погреться в метро, в переходы и вестибюли.
Гнездовья и потребности
Урбанистический ландшафт, обилие зданий привлекает птиц весной и летом, когда наступает период гнездования. Если говорить о городе как об экосистеме, то чем выше биоразнообразие, тем более она устойчива.
Чтобы популяции птиц были стабильны, для некоторых видов сооружают искусственные гнездовья. Например, для уток и лебедей делают специальные домики, где зимой они могут пережидать холода, а летом гнездиться. Для сов тоже сооружают искусственные гнездовья, делают их и для скворцов, и для ряда других птиц. Для синиц устраивают так называемые синичники.
Белая сова в Московском зоопарке
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Так сложилось, что преимущества для гнездования в городе имеют те виды птиц, которые в природе строят гнезда в скалах, в различных естественных нишах и дуплах. Для скальников каменные здания являются аналогом природного ландшафта.
Такая птица, как сизый голубь, в нашей зоне, и в частности в Москве, гнездится только в созданных человеком условиях. В парках и лесах гнезд не строит. А вот вороны и грачи строят гнезда на деревьях. При этом они активно используют различные корма антропогенного происхождения и обладают высоким уровнем терпимости к человеку.