«Пьяную птицу нужно взять домой». Чем можно помочь, а чем навредить живущим в больших городах пернатым

Кроме того, сейчас все знают, что в городе есть дог-хантеры, которые охотятся на собак и выкладывают на газонах отравленные приманки. Птицы могут попробовать эту пищу и погибнуть или отравиться неподходящим кормом, тем же плесневелым белым хлебом. Их это приводит к тяжелому заболеванию, при котором происходит поражение легких. Таким образом может погибнуть вся группа уток на пруду.

Правильная и убийственная подкормка

Если бы не подкормка, численность некоторых видов птиц в городе в зимний период была бы значительно меньше. Городские популяции этих видов зачастую по своей численности превышают диких сородичей. Так что для таких птиц проживание в городе — это положительный фактор, который не только обеспечивает их всем необходимым, но и дает преимущества.

Для водоплавающих в качестве подкормки можно использовать зерно, геркулес, комбикорм, рубленое яйцо, творог.