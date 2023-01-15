«Выходишь на Новый Арбат, а там мультфильмы показывают». Как жила одна из самых знаменитых столичных улиц полвека назад

Это были очень милые времена, они казались добрыми. В соседней церкви был «Союзмультфильм», и там работал Юрий Борисович Норштейн, с которым мне потом повезло познакомиться. А потом здание вернули церкви, и даже кто-то из наших ребят, из нашей школы, пошел туда служить. То ли дьяконом, то ли звонарем.

Сбоку от нее особняк — Спасо-хаус. Это особняк купца Второва, который в советские годы отдали под резиденцию американских послов.

При мне она всегда там была. Рядом, в доме 13, напротив мэрии, жили семьи дедов моего школьного друга. Его дедушки были близнецами и занимали большую арбатскую квартиру. Окна комнаты друга выходили как раз на зады этой усадьбы. В мезонине было полукруглое окно, которое по ночам светилось. И когда по вечерам мы с приятелем готовились к экзаменам (иногда требовалась его помощь, потому что он был значительно сильнее в химии и в физике), мы временами смотрели на окошко: свет горит, значит, там еще работают.