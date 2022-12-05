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00:01, 05 декабря 2022
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«Здесь нужно играть, а не готовиться к школе». Психолог — о детских садах, воспитателях и разрешении детям побегать

У современных детских садов большое советское прошлое, в котором много как хорошего и научного, так и дурного, связанного с устаревшими нормами. Сегодня во многих садах детям не хватает мест для игр и уединения, а советские здания не соответствуют современным требованиям к центрам дошкольного образования. Что в современном детском саду зависит от планировки, что — от коллектива, а что — от предписаний, «Мосленте» объяснила психолог Ольга Шиян, ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета.

«Здесь нужно играть, а не готовиться к школе». Психолог — о детских садах, воспитателях и разрешении детям побегать
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / Агентство «Москва»

«Смотреть на ситуацию глазами детей»

Когда мы говорим о детских садах, во главу угла важно ставить не архитектурные решения, а развитие ребенка, смотреть на среду и ее проблемы, отталкиваясь именно от этого. Мы должны смотреть на ситуацию глазами детей.

В дошкольном возрасте должна формироваться детская инициативность и самостоятельность. Это происходит, когда ребенку предоставляются возможности: выбирать, куда идти, где играть, в каком пространстве находиться. Если просто действовать по регламенту, когда взрослыми определено: сейчас делаем вот это, развиваться детям будет сложно. У нас ведь до сих пор и физическая культура, и музыка — это занятия, где ребенок не может свободно пользоваться оборудованием, выбирать инструменты.

Дети играют в спальне, кровати в которой убраны

Дети играют в спальне, кровати в которой убраны

Фото: Типляшина Евгения / Фотобанк Лори

Посмотрев на традиционную планировку детских садов, можно увидеть, что вообще нет задачи создать в них пространство для детского самостоятельного выбора.

«Пространство, работающее пару часов в сутки»

Наличие специальных спален для детей — простой пример, который Москва начала решать лет восемь назад и успешно двигается по этому пути. Вроде бы хорошо, когда дети могут поспать в постели. Кстати, во многих странах мира такой практики нет по разным причинам, и это не мешает строить качественное образование. Искры летят от этой темы.

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Если мы посмотрим на это с точки зрения детской самостоятельности, то увидим, что пространство практически каждой группы спроектировано таким образом: основное — игровое, и почти равноценное помещение, заполненное кроватками, задействованное всего пару часов в сутки. Это пространство не используется детьми для игр, потому что весь день, кроме тихого часа, спальня закрыта.

«Люди не знают, как работать с пространствами»

Несколько лет назад в Москве начали бороться с этими закрытыми спальными. Стали делать компактную мебель, которую можно убрать в подиумы. Они в свою очередь могут быть использованы для игры в течение дня. Спать на таких конструкциях тоже можно. Ярусные кроватки или кроватки каскадом могут быть как игровым пространством, так и спальней во время тихого часа.

Детский сад на улице Вольная

Детский сад на улице Вольная

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / Агентство «Москва»

Оказалось, что новые решения и новое оборудование просто не срабатывают, если педагоги, работающие с ними, не видят в них ценности. Когда люди не знают, как работать с пространствами для игр, или не понимают ценности движения для детей, ничего не получается. Есть примеры, когда в группе сделаны подиумы, но воспитатели запрещают детям залезать на них.

Эффект от любых новшеств в детских садах напрямую связан с тем, насколько взрослые — сотрудники и воспитатели — готовы принять их, понять и использовать в работе.

«Игра должна передаваться от старших к младшим»

Другой момент связан с санитарными нормами. Эта область меняется с большим трудом. В России правила предписывают в эпидемиологических целях изолировать группы детей.

Новый детский сад на 300 мест в Береговом проезде в Москве.

Новый детский сад на 300 мест в Береговом проезде в Москве.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / Агентство «Москва»

Каждая из них имеет свой собственный вход в помещение и свою раздевалку. Они практически не смешиваются друг с другом. Это накладывает большие ограничения и на площадки на улице. Там все поделено на сектора, и каждая группа гуляет на своем участке, имеет свою веранду.

Если посмотреть с точки зрения детского развития, это ограничивает самостоятельность и возможности межвозрастного общения, а это в детстве большая ценность. Игра в субкультуре передается от возраста к возрасту, и очень важно, чтобы она шла от старших к младшим. Там, где мы на прогулке изолируем детей разных возрастов, мы ограничиваем их.

«По две группы на этаже»

Несколько лучших, на мой взгляд, детских садов в России находятся в зданиях со старой планировкой. Они преодолевают архитектурные ограничения за счет того, что объединяют группы. Например, делают по две группы на этаже. Пространства в таком случае доступны всем, и так создается более разнообразная среда. Детское общение становится богаче за счет разновозрастности.

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Существующим санпинам противоречат практики, когда все пространство прогулочной территории становится местом общей прогулки для детей детского сада. Но ведь это так сильно увеличивает возможность детской коммуникации и исследовательности.

«Образование организовано по школьному типу»

Самое интересное в дошкольном образовании, что эта сфера постоянно развивается. В России дошкольное образование — одно из самых почтенных в мире. Появилось оно рано, ведь в СССР женщины должны были ходить на работу.

В России благодаря Льву Выготскому была и остается одна из лучших школ психологии детского развития. Лев Семенович Выготский — гений мирового масштаба, проживший очень короткую, но плодотворную жизнь.

Скончался Лев Семенович в 1934 году. Он стал родоначальником одного из самых интересных подходов в психологии развития, благодаря чему Выготский до сих пор цитируется во всех национальных и международных программных документах по детской психологии. Он задавал вопрос: «Как ребенок может развиваться?»

Урок французского языка в детском саду проводит преподаватель Вахобова. Москва, 1988 год

Урок французского языка в детском саду проводит преподаватель Вахобова. Москва, 1988 год

Фото: Э. Алесин / РИА Новости

В силу раннего появления дошкольного образования и наличия глубокой научной школы у нас в детских садах с 1930-х годов начали заниматься образованием. В этом была положительная сторона — до второй половины XX века во всем мире детские сады были преимущественно местом ухода и присмотра, а программы типа Монтессори и Вальдорфа скорее были исключениями.

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Проблема в том, что образование в детских садах у нас было организовано по школьному типу. Это особенно усилилось в 1960-х годах, когда акцент стал делаться именно на обучении в детских садах. И важным интерьерным решением стали столы и стулья, за которыми дети сидят и учатся, иногда в затылок друг другу, как в школах. И последние 30, а особенно последние 10 лет, с того момента, когда у нас появился дошкольный стандарт, — это время интенсивного обновления дошкольного образования. В эти годы очень многие вещи были психологической наукой открыты и описаны.

«Разворот к детским потребностям»

Стало понятно: чтобы ребенок полноценно прожил дошкольное детство, и чтобы он получал хорошее образование, детский сад должен быть устроен совершенно не так, как школа. Он должен создавать пространство именно для детской деятельности — для игры, экспериментирования, для физической активности и сенсорных впечатлений. С этой точки зрения традиционный детский сад очень сильно отличается от современных требований.

Современная жизнь дошкольного образования — это разворот к детским потребностям и новым представлениям о качестве

На любой детский сад эксперт смотрит с этой точки зрения: насколько он создает условия, чтобы ребенок там в первую очередь не готовился к школе, как это было принято раньше, а играл.

«Поиграть — это если время останется»

Игра — очень сложная деятельность. Чтобы ребенок активно двигался и проживал игровые впечатления, нужны среда и условия.

Если говорить о том, чем детские сады отличаются, то прежде всего — своей образовательной средой, тем, насколько созданы условия для детской активности, чтобы дети могли быть инициативными и самостоятельными.

Время на игры во многих детских садах выделяется по остаточному принципу — после занятий

Время на игры во многих детских садах выделяется по остаточному принципу — после занятий

Фото: Ana Klipper / Unsplash

Среда — это не только то, как устроен детский сад, но еще и какой в нем уклад жизни, как там структурировано время. Например, дается ли оно на свободную игру? Многие удивляются, узнав, что обычно оно выделяется по остаточному принципу: главное — образование на занятиях, а поиграть — это если останется время.

«Места, где ты можешь побыть один»

В современных зданиях детских садов создают большое количество пространств, в том числе и укромных. Также это делают и в современных школах нового типа.

Есть места, где большая группа может собраться для общего круга, для решения каких-то вопросов. А есть места, где можно укромно играть небольшой группой, и места, где ты можешь побыть один. Создание таких разного рода пространств в новых детских садах — это веяние нашего времени.

Одна из болевых точек дошкольного образования — возможность движения для детей. Стандартная дошкольная группа не предполагает, что дети бегают

Для психолога развития это ситуация очень тревожная, если ребенок весь день слышит: «Не бегай, не бегай, не бегай!» А детям это нужно не только для снижения тревоги, но и для моторного развития, которое очень тесно связано с развитием интеллектуальным и эмоциональным.

«Взаимодействие ребенка и взрослого»

Значение имеют предметно-пространственная среда, уклад жизни и главное — взаимодействие ребенка и взрослого. Во всех исследованиях говорится, что именно этот фактор обеспечивает качество дошкольного образования.

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Насколько взрослый, взаимодействуя с ребенком, способен создать доверительную, эмоционально теплую атмосферу? Это важно для людей любого возраста, даже для компаний, где работают уже взрослые зрелые люди. И для детского сада принципиально важно, чтобы там было эмоционально комфортно, чтобы ребенок чувствовал там себя в дружеской, поддерживающей среде. При этом комфортность не означает отсутствие челенджа, задач, которые будоражат воображение и творческое мышление ребенка.

Воспитатель и группа детей в детском саду

Воспитатель и группа детей в детском саду

Фото: Сергей Новиков / Фотобанк Лори

Хорошее взаимодействие подразумевает диалог, в котором ребенку хотелось бы участвовать. Это очень важно, потому что развитие речи стимулирует развитие мышления. Оно развивается через реальную коммуникацию, где дети что-то планируют, проектируют и экспериментируют, делятся чем-то друг с другом и со взрослыми. Детское мышление нужно стимулировать: задавать вопросы, слышать, как дети находят проблемные ситуации, и подхватывать их.

Обеспечить такой подход — задача, от решения которой зависит эффективность всей дошкольной работы с ребенком. Это так же важно, как обеспечить его местом для сна и для игр. Так что детский сад мы сегодня оцениваем комплексно, в соответствии с тем, насколько полноценным местом проживания детства он становится.

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