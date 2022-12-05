«Здесь нужно играть, а не готовиться к школе». Психолог — о детских садах, воспитателях и разрешении детям побегать

«Смотреть на ситуацию глазами детей»

Когда мы говорим о детских садах, во главу угла важно ставить не архитектурные решения, а развитие ребенка, смотреть на среду и ее проблемы, отталкиваясь именно от этого. Мы должны смотреть на ситуацию глазами детей.

В дошкольном возрасте должна формироваться детская инициативность и самостоятельность. Это происходит, когда ребенку предоставляются возможности: выбирать, куда идти, где играть, в каком пространстве находиться. Если просто действовать по регламенту, когда взрослыми определено: сейчас делаем вот это, развиваться детям будет сложно. У нас ведь до сих пор и физическая культура, и музыка — это занятия, где ребенок не может свободно пользоваться оборудованием, выбирать инструменты.