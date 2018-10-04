Раскрыт процент фальшивых камер фотофиксации в Москве

Муляжи камер фотофиксации в Москве составляют около 15-20 процентов. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал замглавы ЦОДД Александр Евсин.

«Их тоже можно переставлять с небольшими затратами, потому что на настоящие камеры необходимо электричество», — добавил он.

Евсин отметил, что муляжи внешне не отличаются от настоящих камер. Кроме того, встроенные в них эмиттеры заставляют радар-детекторы на них реагировать, вследствие чего водители начинают соблюдать скоростной режим.

О внедрении камер-муляжей говорилось еще в 2016 году. Тогда планировалось 150 устройств переставить на участки повышенной аварийности, а на их место установить имитаторы.