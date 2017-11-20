Пассажирка родила на МЦК и получила проездной на год

Женщина, родившая ребенка на станции «Кутузовская» Московского центрального кольца (МЦК), получила на память кольцо с функцией карты «Тройка», на которой записан годовой абонемент на проезд. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного метрополитена.

В пресс-службе подземки рассказали, что женщина направлялась по своим делам и в вестибюле «Кутузовской» внезапно почувствовала схватки. Сотрудники МЦК оперативно пришли на помощь, разместили ее в кабинете начальника станции и вызвали медиков, однако ребенок появился на свет до их прибытия. Роды приняла старший контролер Елена Анатольевна.

По словам сотрудницы МЦК, до этого она никогда не принимала роды. «Конечно, я очень волновалась. Но у меня трое детей и думаю, что мне помог в этой ситуации материнский инстинкт», — рассказала контролер.

Новорожденный ребенок оказался девочкой. Мать и младенца передали медикам.