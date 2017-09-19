С памятника Калашникову пообещали убрать чертеж с немецким автоматом

Чертеж с немецким автоматом StG 44, разработанным Хуго Шмайссером, в ближайшее время уберут с барельефа памятника оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил агентству «Москва» исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), которое выступало заказчиком монумента, Владислав Кононов.

«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — отметил Кононов.

Он пояснил, что у РВИО как у заказчика были пожелания только относительно той модели, которую Калашников держит в руках, — это должна была быть одна из первых моделей из опытных партий. «Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — добавил Кононов.

Он также отметил, что подобная ошибка окончательно развеяла миф о том, что Калашников заимствовал идеи у зарубежных оружейников. «Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Михаила Калашникова в заимствовании категорически неверно», — подчеркнул директор РВИО.

Ранее историк Юрий Пашолок на своей странице в социальной сети Facebook обратил внимание на то, что на новом памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44.

Памятник Калашникову был открыт в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 19 сентября, в День оружейника. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает оружейника, держащего в руках автомат. Появление скульптуры вызвало бурную дискуссию в соцсетях.