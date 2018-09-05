Москвичка нашла беспризорные древние саркофаги

Пользователь Pikabu с ником Guzaliya рассказала, как нашла в центре Москвы беспризорные древние саркофаги.

Фото: Guzaliya / Pikabu

По ее словам, на древние артефакты она наткнулась, когда гуляла в районе Цветного бульвара и заглянула в один из дворов, где находится Высоко-Петровский мужской монастырь. Саркофаги и плиты из белого камня были разложены в галерее монастыря без охраны или присмотра.

В комментариях развернулась дискуссия по поводу одной из фотографий, где запечатлены резные могильные плиты. Автор назвала их дохристианскими, что возмутило некоторых пользователей. «Плиты дохристианские, а капители видимо вообще древние греки там бросили?» — иронично заметил Malf7.

Пользователь MariaRigby указала, что надгробные плиты в Высоко-Петровском монастыре относятся к началу XVI века, о чем сообщали СМИ два года назад. «Легко гуглится по всем плитам примерно каких веков, явно не ажжжж дохристианские. Ну и блин, дохристианские плиты в христианском монастыре, основанном — сюрприз — после принятия христианства на Руси?» — пишет она.

5 сентября сообщалось, что в Малом Златоустинском переулке установят стеклянную витрину с артефактами XV–XVIII веков, найденными при подготовке к благоустройству города. В их числе — участок белокаменного основания стены храма Николы в Столпах и надгробные плиты.