Опубликовано видео секса в «Зарядье»

Появилось видео, на котором неизвестные занимаются сексом в парке «Зарядье». Его опубликовали на сайте «Варламов.ру» со ссылкой на YouTube-канал пользователя Максич.

На кадрах плохого качества видно, как неизвестная пара занимается сексом. Судя по обстановке, это происходит неподалеку от ресторана «Зарядье».

10 августа главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что камеры видеонаблюдения в «Зарядье» фиксируют большое количество занятий сексом между посетителями парка. По его словам, такая тенденция сложилась благодаря тому, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала такие действия «глупостью».