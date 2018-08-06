Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Опубликовано видео секса в «Зарядье»

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Появилось видео, на котором неизвестные занимаются сексом в парке «Зарядье». Его опубликовали на сайте «Варламов.ру» со ссылкой на YouTube-канал пользователя Максич.

На кадрах плохого качества видно, как неизвестная пара занимается сексом. Судя по обстановке, это происходит неподалеку от ресторана «Зарядье».

10 августа главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что камеры видеонаблюдения в «Зарядье» фиксируют большое количество занятий сексом между посетителями парка. По его словам, такая тенденция сложилась благодаря тому, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала такие действия «глупостью».

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Диктатор? Что вы!»
Он создал лучшую театральную мастерскую в городе. Дмитрия Брусникина вспоминают ученики
9 августа
«Ждем более миллиона человек»
Все, что нужно знать о Дне Индии в Москве
9 августа
«Главной силой станут волонтеры»
В избирательном штабе Собянина дали фору конкурентам и назвали основного оппонента мэра
9 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter