Сердюков провел выборы в доме со своей сестрой и Васильевой

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков сохранил пост председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме №6 в Молочном переулке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении протокол общего собрания.

Из документа следует, что на собрании присутствовали только Сердюков, его сестра Галина Пузикова и Евгения Васильева, бывшая чиновница Минобороны, фигурировавшая в деле о хищениях в структурах военного ведомства. Все присутствовавшие на собрании единогласно проголосовали за избрание Сердюкова главой ТСЖ, а Пузикова и Васильева вошли в правление товарищества.

В одной из квартир дома №6 в Молочном переулке также проживает семья пластического хирурга Александра Тепляшина. Как сообщалось в мае прошлого года, Тепляшины задолжали более миллиона рублей за услуги ЖКХ, но сами считают, что выставляемые в платежных документах суммы — в районе ста тысяч рублей в месяц — необоснованны.

РБК писал, что в этом доме шесть квартир, одна принадлежит Тепляшину, двумя владеет Сердюков, а три остальные принадлежат его сестре.

Сердюков после увольнения с поста главы Минобороны в 2012-м стал занимать руководящие посты в крупных государственных компаниях, работающих преимущественно на оборонный сектор. Он ведет достаточно закрытый образ жизни и первое после отставки интервью дал только в прошлом году.